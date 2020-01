DAX Ausblick: Werden sie es tun oder nicht?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Am Montag wurde auf Intraday-Basis zwar ein starkes Minus verzeichnet, doch der Index konnte sich mit der Wall Street wieder leicht ins Plus retten. Auch an der Wall Street ein ähnliches Bild. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag leicht positiv.

DAX Ausblick fundamental

Der Iran-Konflikt sorgt zwar weiterhin für Sorgenfalten bei den Anlegern, doch das Ausbleiben ernsthafter Vergeltungsmaßnahmen lässt womöglich auch darauf hoffen, dass ein kriegerischer Konflikt ausbleibt. Maßnahmen, die der Iran tätigen könnte, würden größtenteils auf das Öl-Angebot abzielen. Wie wir im Artikel besprochen haben, dürften der Iran einen Krieg eventuell kaum riskieren und Angriffe auf Ölproduktionsanlagen und Tanker hätten kaum einen nennenswerten Effekt.

An der Konjunkturfront wurden gestern die EMIs für das Dienstleistungewerbe per Dezember präsentiert. Sowohl in Deutschland als auch in den USA fielen diese über den Erwartungen aus. Dies lässt darauf hoffen, dass der heute anstehende ISM Index aus den USA ebenfalls die Erwartungen übertreffen könnte, anders als der Herstellungsindex in der vergangenen Woche. Weiterhin stehen heute die EU- Verbraucherpreise per Dezember an sowie die Handelsbilanz aus den USA. Beide dürften eventuell keine großen Market-Mover sein. Die deutschen VPIs deuten eine Verbesserung auch in den europäischen Daten an.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der Future gestern auf Intraday-Basis zunächst den Support bei 13.050 unterschritten und die 13.000er Marke leicht unterschritten. Erholte sich aber kurz vor Eröffnung an der Wall Street wieder in Richtung des Futures Gaps und heute in der Nacht sogar darüber. Damit bleibt es unklar, wohin es nun geht. Eine Range ist weiterhin intakt und der nahhaltige Einbruch unter 13.000 konnte vorerst verhindert werden. Erst Kurse unterhalb dieser Marke könnten für weitere Verluste sprechen.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -16% 12% 2% Wöchentlich -14% 29% 12%

