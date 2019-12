DAX Ausblick: Anleger bleiben reserviert optimistisch

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag musste ein Minus von 0,36 % verzeichnet werden. An der Wall Street wurde kaum eine Veränderung am Freitag erzielt. Chinas Börsen notierten am Montag stark im Plus, Japanische Aktie hingegen im Minus.

DAX Ausblick fundamental

Die letzten Tage des Jahres sind angebrochen und Aktienmärkte scheinen bis hierhin kaum an Stabilität verloren zu haben. Dennoch, anders als an der Wall Street, schaffte es der deutsche Leitindex bisher nicht auf ein neues Allzeithoch. Mit einer geringen Liquidität schaffte er es dennoch der Wall Street einigermaßen zu folgen, brach jedoch am Freitag wieder ein. Fundamental betrachtet stehen einige Konjunkturdaten in dieser Woche an.

Beginnend mit den Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland heute sowie den Chicago EMI und den schwebenden Hausverkäufen aus den USA. Morgen werden Daten aus China zu den EMI präsentiert sowie das CB Verbrauchervertrauen aus den USA. In der vergangenen Woche konnte die chinesische Industrieproduktion per November Erwartungen übertreffen. In der zweiten Wochenhälfte stehen aus Deutschland die zweite Revision der EMIs an sowie der VPI per Dezember und Arbeitsmarktdaten, aus den USA der ISM Einkaufsmanagerindex per Dezember.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch ist der DAX nach anfänglicher Erholung wieder eingebrochen und sollte sich die Schwäche zu Beginn der Woche fortsetzen, könnte die untere, aufwärts gerichtete Trendlinie getestet werden. Kann diese als Unterstützung nicht halten, ist ein Zurückfallen des Index zunächst in Richtung 13.130-.160 denkbar. Dort befindet sich ein horizontaler Unterstützungsbereich sowie würde der gleitende 50-Tage-Durchschnitt verlaufen.

Quelle: IG

