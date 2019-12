Good Morning. #DAX Future still positive and trend is valid. Today should go higher at least 13.500-13.530. Could be the last push before it rolls over into the end of the year. China #Stockmarket very strong during Asia Session today. #DAX30 $DAX https://t.co/k2N4JyoVS1

DAX Ausblick: Heute könnte es gelingen

Here comes the monthly SPX ten years of spectacular gains and we're heading into end of the decade. No further comments

Ausblick: Wie wird 2020 für Aktienmärkte, Kryptowährungen und Rohstoffe? In meinem Interview mit

Forex: Look out for kiwi bottom in near term against greenback as NZD is still the most shorted currency and there is room for a further squeeze, if USD upward trend will end shortly.

EURUSD: Charttechnisch befindet sich der EURUSD auf Tagesbasis in einem aufsteigendem Dreieck. Parallel dazu führten weitere Anschubkäufe zum Test der 200-Tage-Linie.

AUD/USD: Kein leichtes Unterfangen

USDCHF : Schweizer Franken Trading-Idee

Bitcoin: Immer wenn sich die Bollinger-Bänder sehr eng zusammenziehen bedeutet das, dass im Markt die Volatilität zurückgeht und es zu einem Kursausbruch an der Ober- bzw. Unterseite kommen kann.