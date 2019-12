DAX Ausblick: Vorweihnachtliche Stimmung

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag konnte der Index-Future zwar neue Hochs erreichen, schloss aber dennoch leicht unterhalb des Eröffnungskurses. Die Wall Street schloss auf neuen Allzeithochs, die Vorgaben aus Asien sind am Montag nur leicht positiv.

DAX Ausblick fundamental

Aufgrund der UK Parlamentswahl sowie einer Einigung zwischen den USA und China im Phase 1 Deal, setzte sich das Risk-On Sentiment an den Aktienmärkten am Freitag durch. An der Wall Street konnten neuen Allzeithochs generiert werden, der DAX musste allerdings vorzeitig wieder abgeben, möglicherweise aufgrund negativer Aussagen hinsichtlich EU-Zölle. Was China-Importe anbetrifft, so hat man sich darauf verständigt, dass die USA die im September in Kraft getretenen Zölle um 50 % senken wird.

In dieser Woche richtet sich der Fokus auf die Konjunkturdaten und einige Notenbanktreffen. Doch in der letzten Woche vor Weihnachten könnte es zu einigen Überraschungen kommen. Anleger könnten im Laufe der Woche damit beginnen, Gewinne mitzunehmen, trotzt eventuell positiver Daten. Insbesondere wird der Fokus in der ersten Wochenhälfte auf den Einkaufsmanagerindizes liegen sowie für die EU auf dem IFO Geschäftsklimaindex. In der zweiten Wochenhälfte stehen Daten zur US Inflation (PCE) sowie die Industrieproduktion an. Es treffen sich einige Notenbanken, die Bank of Japan, die Bank of England sowie die Notenbanken von Schweden und Norwegen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch ist der DAX aus der Range ausgebrochen und notiert auch nach dem abruptem Einbruch noch über der Range. Dies ist als positiv zu bewerten. Der weitere Anstieg in Richtung der Widerstandszone zwischen 13.530-13.600 Punkten ist wahrscheinlich.

