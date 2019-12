DAX Ausblick: EZB, Trump und GB Parlamentswahlen

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Am Mittwoch konnte ein Plus von 0,54 % verzeichnet werden. An der Wall Street lagen Märkte ebenfalls leicht im Plus, die Vorgaben aus Asien sind am Donnerstag gemischt.

DAX Ausblick fundamental

Der FED Zinsentscheid blieb für den Aktienmarkt zunächst ohne Überraschungen. Die Dot Plots zeigen weiterhin keine Zinssenkungen im kommenden Jahr an. Auch wurden aus dem Statement einige Passagen herausgenommen, die auf Unsicherheiten in der Wirtschaft hindeuten. Gleichzeitig hat Jerome Powell im Rahmen der Konferenz angedeutet, dass es so schnell keine Zinsanhebungen mehr geben wird, da man am Inflationsziel weiter festhalten wird und dieses in den letzten Monaten nicht so einfach zu erreichen war. Dies belastete vor allem den US Dollar.

Heute steht so einiges auf der Agenda, wodurch Konjunkturdaten womöglich in der Hintergrund rücken dürften. Zunächst einmal wird die EZB über die Zinsen entscheiden und ihr Statement veröffentlichen, danach geht es in die erste Pressekonferenz mit der neuen EZB Präsidentin Lagarde. Marktteilnehmer erhoffen sich dovishe Aussagen. Gleichzeitig berichten einige Medien darüber, dass Trump sich heute mit seinem Beraterstab treffen will, um über die am Sonntag in Kraft tretenden Zölle zu beraten.

Es könnte also heute einige Tweets geben, die den Markt durchschütteln. Und dann ist da noch die Parlamentswahl in Großbritannien, die um 20:00 MEZ beginnt. Die ersten Ergebnisse werden gegen 3:00 Uhr morgens präsentiert. An der Datenfront haben wir heute die Industrieproduktion aus der EU sowie den Erzeugerpreisindex aus den USA. Auch die SNB entscheidet heute über die Zinsen. Gehören Aktien zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch hat der DAX Future sich stabil im Trend halten können, nachdem er die untere Trendlinie erreichte und sich von da an abrupt erholte. Nun testet er erneut die alte Range an, konnte aber bisher auch nicht übermäßig steigen. Je länger der Test der Range sich als schwierig gestaltet, umso wahrscheinlicher wird ein erneutes Zurückfallen. Da der übergeordnete Trend allerdings noch intakt ist, sollte eine Fortsetzung ebenso nicht ausgeschlossen werden.

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

