Bouhmidi-Bänder: Erwartete Marktvolatilität per 10.12.2019

#DAX: Back in #Bouhmidi-Bandwith. Daily update here: https://t.co/VV8YwkPW3s @DavidIusow @pejeha123 @CHenke_IG @IGDeutschland #DAX30 https://t.co/X6FpvGEiTr

and here we are now $DAX #DAX #DAX30 https://t.co/d2IOo56GbJ