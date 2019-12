DAX Ausblick: Auf leisen Sohlen weiter aufwärts?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag konnte der Future mit Hilfe von starker Wall Street im Plus schließen. Die Vorgaben aus Asien sind am Montag allerdings kaum verändert.

DAX Ausblick fundamental

Die über den Erwartungen ausgefallenen US Arbeitsmarktdaten konnten die Wall Street am Freitag stützen und damit auch den DAX. In dieser Woche stehen weiterhin einige wichtige Daten an. Doch relevanter dürften dennoch erneut der Handelsstreit, die FOMC Pressekonferenz sowie der EZB Zinsentscheid werden. Der erste der neuen EZB Präsidentin Christine Lagarde. Diese hielt sich bezüglich der Geldpolitik etwas bedeckt. Auch die SNB wird am Donnerstag über die Zinsen entscheiden.

Darüber hinaus stehen in Großbritannien Neuwahlen am Donnerstag an. Auch wenn Umfragen bisher klar eine Mehrheit für die Tories anzeigen, sollte ein knapper Ausgang zwischen den Tories und der Labour-Partei erfahrungsgemäß nicht ausgeschlossen werden. Kurz davor könnte im GBP etwas Risk-Off sich etablieren.

An der Konjunkturfront stehen Daten aus China an, wie etwa die Handelsbilanz, die bereits veröffentlicht wurde. Hier sind die Exporte den vierten Monat infolge stark eingebrochen. Im Laufe der Woche stehen noch Daten zu den Verbraucherpreisen und der Geldmenge an. Aus Deutschland wird der ZEW Erwartungsindex präsentiert sowie die Industrieproduktion aus der EU. Aus den USA stehen Daten zur Inflation an und gegen Ende der Woche zu den Einzelhandelsumsätzen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch hat der DAX Future konnte sich wieder leicht über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt und wieder in die alte Range erholen. Doch die Dynamik auf Tagesbasis lässt zu wünschen übrig. Ein weiteres tieferes Hoch sollte damit nicht ausgeschlossen werden. Die Korrektur scheint noch nicht gänzlich vorbei zu sein und der jüngste Rebound könnte trügerisch sein. Erst ein Überschreite der Range-Hochs über 13.400 Punkten, dürfte die Erholung wieder validieren.

Quelle: IG Handelsplattform

