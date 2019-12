DAX Ausblick: Die Bullen zehren von den News

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich über dem Vortagesschlusskurs. Am Donnerstag erzielte der Future eine Minus von 0,52 %. Auch an der Wall Street ging es überwiegend abwärts. Die Vorgaben aus Asien sind am Freitag leicht positiv.

DAX Ausblick fundamental

Am Donnerstag ging es in die erwartete Korrektur auf Intraday-Basis. Die Auftragseigänge in der Industrie sind per Oktober in Deutschland mit – 0,3 % deutlich unter den Erwartungen ausgefallen. Im Verlauf des Tages wurden allerdings die letzten Tiefs nicht mehr erreicht. Wieder einmal stützende Aussagen hinsichtlich des Phase 1 Deals vermochten den Bullen etwas Futter zu geben.

Heute steht die Industrieproduktion aus Deutschland an sowie die wichtigen Non Farm Payrolls aus den USA. Die IP aus Deutschland wurde bereits präsentiert und auch diese hat per Oktober mit -1,7 % deutlich enttäuscht. Das zeigt, dass die letzte leichte Erholung in den Daten bisher noch keinen neuen Trend eingeleitet hat. Für die Non Farm Payrolls sind die Erwartungen ebenfalls nicht sehr hoch gesteckt, nach den negativen Daten zur ADP Beschäftigungsänderung vom Mittwoch.

Im Großen und Ganzen sprechen aktuelle Konjunkturdaten wenig für eine starke Aufwertung von Aktienkursen, sowohl hierzulande als auch in den USA. Damit dürften die letzten Versuche der Bullen eventuell eher news-bedingt gewesen sein. Was das OPEC Meeting angeht, so hat man sich anscheinend auf die Ausweitung der Kürzungen in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres verständigt, doch nicht darauf, wer wie viel kürzen wird. Das enttäuschte Marktteilnehmer leicht und hinderte den Ölpreis daran weiter zu steigen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch hat der DAX Future sich in Richtung des gleitenden 20-Tagedurchschnitts wieder erholt, diesen getestet aber noch nicht überwinden können. Auch wird deutlich, dass zwar die alte Range ebenfalls gerade getestet wird, aber der Future befindet sich immer noch darunter. Zu euphorisch sollte man also nicht nach oben schauen. Der Kassa-Markt hat bei 13.054 am Donnerstag geschlossen und dieses Level könnte zuerst angesteuert werden, ehe die weitere Richtung klar wird.

Quelle: IG Handelsplattform

