Bouhmidi-Bänder: Erwartete Marktvolatilität per 29.11.2019

Good morning: here we are again. #DAX Future headed to south during Asia session. No further comments. Range still intact. $DAX #StockMarket #fintwit https://t.co/dTtuunKyMM

#DAX: Low volume and #volatility in the #markets due to #ThanksgivingDay. E.g #DAX30 stayed in a tiny range within the #bouhmidi bandwith. Check my daily update here: https://t.co/2EbTUETSDn @DavidIusow @CHenke_IG @VolatilityQ #trading https://t.co/Hj11YAQPmi

Rohstoffe Update: Gemäß 19:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 0,24 % Gold: 0,16 % Silber: -0,22 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/xiVIn8wI4A

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,59 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 80,44 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/dt4mGVYjfs

Indizes Update: Gemäß 19:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: CAC 40: 0,07 % Dax 30: 0,06 % S&P 500: -0,11 % Dow Jones: -0,13 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/gGuN6PvoZa

Rohstoffe Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: 0,11 % Silber: -0,04 % WTI Öl: -0,14 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/6TDnezbXzE

Forex Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇪🇺EUR: 0,08 % 🇯🇵JPY: 0,03 % 🇨🇭CHF: 0,02 % 🇳🇿NZD: -0,06 % 🇬🇧GBP: -0,10 % 🇦🇺AUD: -0,15 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/rauUXAPWr3

Indizes Update: Gemäß 17:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 0,05 % CAC 40: 0,03 % Dow Jones: -0,11 % S&P 500: -0,13 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/WazOHSwBGf