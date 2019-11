DAX Ausblick: Die Wall Street bleibt heute geschlossen

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Mittwoch konnte der Future ein Plus von 0,18 % verzeichnen. An der Wall Street wurden ebenso leichte Zugewinne erzielt und teilweise neue Allzeithochs. Die Vorgaben aus Asien sind am Donnerstag allerdings negativ

.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

DAX Ausblick fundamental

An der Handelsstreit-Front gab es weiterhin keine neuen Nachrichten, an der Brexit-Front können die Tories immer wieder die Umfragen für sich gewinnen. Dies verlieh insbesondere dem britischen Pfund gestern gegen den Greenback, auf Intraday-Basis, Flügel. Konjunkturdaten fielen in den USA tendenziell über den Erwartungen aus. Das BIP Wachstum per Q3 wurde nach oben auf 2,1 % revidiert und lag damit über den 2 % aus Q2.

Die PCE-Kerninflation lag leicht unter Erwartungen, allerdings mit 2,1 % im Rahmen des FED-Ziel. Heute stehen einige Daten aus der EU auf der Agenda. So zum Beispiel das Verbraucher- und Unternehmensvertrauen sowie Inflationsdaten aus Deutschland. Im Rahmen der aktuell geringeren Liquidität aufgrund des Thanksgiving Wochenendes in den USA, könnten zwar kurzfristige Impulse entstehen, doch von einer Trendbildung sollte man eventuell nicht ausgehen.

Gehören Aktien zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch, hat der DAX Future gestern auf Intraday-Basis einen wilden Ritt hingelegt und mehrmals die 13.300 Punkte-Zone getestet, doch er kam kein einziges mal nachhaltig darüber. Damit bleibt die Konsolidierung inform der Range intakt.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: