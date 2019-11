DAX Ausblick: Nicht zu viel erwarten

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Es wurde keine Veränderung am Dienstag gegenüber Montag erzielt. Auch an der Wall Street wurden kaum Veränderungen verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind am Mittwoch leicht positiv.

DAX Ausblick fundamental

Kaum relevante News gab es am Dienstag zu vermelden. Im Handelsstreit die selben Töne. Man befände sich kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen. An der Brexit-Front hat die EU Kommission den Verhandlungen zu einem Handelsabkommen mit GB zugestimmt, das bis Ende 2010 auf den Weg gebracht werden soll. An der Konjunkturfront fiel das GFK Konsumklima hierzulande leicht über den Erwartungen aus.

In den USA wurde das CB Verbrauchervertrauen präsentiert, was hingegen leicht enttäuschte. Daten vom Immobilienmarkt waren gemischt. Heute stehen Daten zum US BIP an, allerdings bereits die zweite Revision. Viele Überraschungen sollte man eventuell nicht erwarten.

Darüber hinaus werden Daten zu den Aufträgen ll. Gebrauchsgüter veröffentlicht sowie die PCE Kernrate. Aber auch hier dürften nur kurzfristige Impulse von den Daten ausgehen. Marktteilnehmer an der Wall Street dürften eventuell früher in das lange Wochenende gehen. Tendenziell könnte dies im Anschluss an die Daten ehe Schwäche bedeuten, was wahrscheinlich auch auf den DAX Auswirkungen haben würde.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch, hat der DAX Future sich gestern, im Anschluss an den Kursverfall während der Morgenstunden, im Laufe des Tages wieder ins leichte Plus gehangelt. Doch das letzte Verlaufshoch wurde noch nicht geknackt und die Zeit für diese Woche wird langsam knapp. Der Index befindet sich damit immer noch innerhalb einer Range, die seit Anfang November intakt ist. Sollte das letzte Hoch ein tieferes Hoch bleiben, wäre ein Top nicht mehr auszuschließen. Der Kurs sollte nun zügig wieder dieses Hoch ansteuern, sonst ist ein Zurückfallen in dieser Woche wahrscheinlich.

Quelle: IG Handelsplattform

