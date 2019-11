DAX Ausblick: War es das jetzt?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Ein Plus von 0,5 % konnte der Future am Montag erzielen. Auch an der Wall Street wurden positive Tendenzen verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag allerdings negativ.

DAX Ausblick fundamental

Aktien haben am Montag tendenziell positiv gestartet. Eventuell spielen Erwartungen an eine saisonale Stabilität eine Rolle. Doch die Liquidität sollte nun in das Thanksgiving Wochenende zunehmend geringer ausfallen. Lediglich Konjunkturdatenkönnten noch für einige Impulse sorgen. Der Ifo Geschäftsklimaindex ist per Dezember im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Heute und Morgen stehen zunächst Daten aus den USA mit dem CB Verbrauchervertrauen sowie der PCE Kerninflation an. Das GFK Konsumklima dürfte kein Market-Mover sein.

Im Handelsstreit berichten Medien von einer Fast-Einigung in den Phase 1 Verhandlungen. Es bestünde noch etwas Uneinigkeit darüber, wie hoch die Verringerung der Zölle im Falle einer Einigung ausfallen soll. An der Brexit-Front scheint Boris Johnson laut Umfragen seinen Vorsprung weiter auszubauen. Gehören Aktien zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch, hat der DAX Future sich gestern in Richtung der oberen Begrenzung der intakten Range erholt, drehte aber abrupt an den Hochs bei 13.310 Punkten während der Asien-Session. Heute sollte der nächste Angriffsversuch starten, ansonsten könnte die Aufwärtsdynamik in das Thanksgiving Wochenende nachgeben. Setzt sich die Schwäche heute durch, wäre das Ansteuern der kurzfristigen Unterstützung bei 13.230 denkbar. Darunter wäre die untere Range-Begrenzung als Ziel valide geworden.Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

