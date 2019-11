DAX Ausblick: Korrektur-Hoch voraus?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Ein Minus von 0,10 % musste der Future am Dienstag verzeichnen, nachdem er jedoch vorerst auf über 1,2 % Intraday-Basis gestiegen war. And er Wall Street dominierten ebenfalls leichte Minusvorzeichen, die Vorgaben aus Asien am Mittwoch sind schwach.

Handelsstreit und Brexit im Fokus

Negative Handelsstreit-News belasteten die Aktienmärkte am Dienstag erneut, nachdem es hiess, Chinas Regierung möchte mehr Zölle rückabgewickelt sehen sowie Trump seinerseits ankündigte, die Zölle weiter zu erhöhen, sollte es bald zu keiner Einigung kommen.

An der Brexit-Front gestaltet sich der Wahlkampf zunächst zu Gunsten von Boris Johnson, doch hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Johnson will am 31.Januar den Brexit vollziehen, sein Gegner Corbyn pocht auf ein zweites Referendum und den eventuellen Verbleib in der Union oder zumindest einen neuen Deal.

DAX Ausblick fundamental

An der Konjunkturfront wurden aus den US die Baugenehmigungen veröffentlicht und diese sind wie erwartet per Oktober positiv ausgefallen, was an den niedrigeren Zinsniveaus liegen dürfte. Baubeginne sind leicht unter den Erwartungen ausgefallen. Heute stehen das FOMC Protokoll an sowie Daten zu den deutschen Erzeugerpreisen. Beide sollten keine großen Market-Mover sein.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch, könnte der DAX heute den für den aktuell noch intakten, längerfristigen Aufwärtstrend die Support-Zone bei 13.100 testen. Sollte er heute oder morgen darunter schließen, könnte sich die Korrektur weiter in Richtung 13.000 fortsetzen, siehe Chart auf Tagesbasis. Nach oben hin und im Falle einer Fortsetzung des Trends, dürfte eventuell die obere Trendkanallinie im Fokus behalten werden und damit durchaus das Ziel bei 13.500.

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

