DAX Ausblick: Konsolidierung bleibt intakt,Trend auch

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich über dem Vortagesschlusskurs. Ein leichtes Minus musste der Future am Montag verzeichnen. In den USA notierten Indizes leicht im Plus, die Asien Session fiel am Dienstag gemischt aus. Aktien in China schlossen positiv, in Japan standen leichte Minusvorzeichen davor.

Phase 1 Deal steht auf der Kippe

Kurs nach Handelsstart am Montag nahm der DAX-Index innerhalb der Konsolidierung den Rückwärtsgang ein, der sich etwas später aufgrund von Handelsstreit-Headlines beschleunigte. Der nach hiess es, dass die Verhandlungen im Phase 1 Deal stocken würden. Kurz vor einem wichtigen Support wurde der Dip allerdings wieder gekauft. Insbesondere das überraschende Treffen zwischen Trump und dem FED Präsidenten, Jerome Powell, stützte die Wall Street. Marktteilnehmer nehmen eventuell an, Trump könnte weitere Zinssenkungen und einen schwächeren US Dollar im Blick haben.

DAX Ausblick fundamental

An der Konjunkturfront weiterhin kaum Daten auf der Agenda heute, außer aus den USA die Baugenehmigungen, die allerdings nur geringfügige Impulse bereitstellen könnten, wenn überhaupt. Eventuell könnten die KFZ Zulassungen aus Deutschland interessant werden am heutigen Morgen. FOMC Mitglied Mester hat den aktuellen Kurs des FED Präsidenten Jerome Powell bestätigt, geht also davon aus, dass es in den kommenden Monaten keine Zinssenkungen vorerst mehr geben wird.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, bleibt der DAX-Future weiterhin innerhalb seiner Konsolidierung aber im intakten Erholungstrend. Nach unten hin sollte die Support-Zone zwischen 13.100-13-150 Punkten im Blick behalten werden. Nach oben hin die 13.340 Punkte-Zone. Erst dort dürfte ein Ausbruch den intakten Trend wieder validieren. Kann die Konsolidierung nach oben hin verlassen werden, könnte der nächste Schub eventuell einen Anstieg auf 13.400 Punkte bringen.

DAX Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

