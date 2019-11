DAX Ausblick: Korrekturmodus beendet? https://t.co/QbR2gfgOUU #DAX #DAX30 #Aktien #Trading #Forex @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/mKFPefI2az

That gone fast and painless. Brought this one into profit. Now I am gonna have breakfast and bring my kid to the kindergarden :-) #Trading #DAX https://t.co/NT0sXseaha

* I meant 13.250

Good Morning. #Dax Future positive pre-open. But imo Correction-mode could end above 12.350. Buy stop order at 12.356 with tp 20 points above. Good luck at all today. No advice! #forextrading #Dax30 https://t.co/nWEQTwFnk6

RT @flyingstocksman: @DavidIusow @SalahBouhmidi @CHenke_IG #GBPUSD flirting with a buy against the USD. See chart. Key: above the cloud "Bu…

#MondayMotivation Its all about the edge. And edge means to do it not the conventional way. Simple to understand, hard to do. #Trader

RT @zerohedge: Dow Jumps As Boeing Soars On Claims 737 MAX Deliveries "Could" Resume In December https://t.co/G7LqpwBNkm

RT @CHenke_IG: GBP/USD: Plötzliches Erwachen zur Mittagszeit https://t.co/bwHclORIpo #GBPUSD #Brexit #forex @SalahBouhmidi @DavidIusow @…

Neuer Education-Artikel ist vorhanden: "Vorteile einer Entry-Order" https://t.co/zgl0LtaV4M @DailyFX_DE #Trading #Forex @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/TyccgCVYqK