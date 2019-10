DAX Ausblick: Impulse sind heute vorprogrammiert

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Dienstag schloss der Index um 0,20 % im Minus. Nach anfänglich positiver Entwicklung drückte die Wall Street am Abend. Dow und SP500 Futures schlossen nahezu unverändert. Die Vorgaben aus Asien sind am Mittwoch negativ.

Heute kommen Impulse

Das Brexit-Drama bekommt eine positive Überraschung. Das Parlament hat für Neuwahlen am 12. Dezember gestimmt. Damit bekommt Boris Johnson noch einmal die Chance seine Gesetzgebung für den ausgehandelten Deal durchzusetzen. Die Verlängerung wurde seitens der EU-Kommission ebenfalls gebilligt. Da das Brexit-Thema durch die Verlängerung in dieser Woche etwas in den Hintergrund gerückt ist, gab es bisher kaum eine Marktreaktion auf die News.

Eine leicht negative Reaktion zeigte sich gestern im Laufe des Tages auf die Aussagen, der Deal zwischen China und den USA könnte im Rahmen des anstehenden Treffens in Chile zu keiner Unterzeichnung kommen. Märkte erholten sich jedoch wieder, weil man gleichzeitig beteuerte, dies würde nicht den Abbruch der Gespräche bedeuten. An der Konjunkturfront enttäuschte das CB Verbrauchervertrauen den zweiten Monat infolge. Auch die Quartalsberichte fielen gemischt aus. Insbesondere Alphabet enttäusche die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab nachbörslich nach.

Heute dürften allerdings einige Impulse für die Aktienmärkte kommen. Es stehen die ADP Arbeitsmarkdaten an sowie das US BIP Wachstum und der allseits erwartete FED Zinsentscheid. Hierzulande werden Arbeitsmarktdaten präsentiert sowie aus der EU das Verbrauchervertrauen. Zahlen präsentieren heute die Deutsche Bank und aus den USA Facebook und Apple.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der Index seit Erreichen eines neuesn Erholunshochs am Montag in einer Konsolidierung übergegangen und es sieht zunächst nach einer bullischen Flagge aus, die nach unten hin bei 12.865 Punkten begrenzt wird. Wird sie nach unten aufgelöst, könnte im Laufe der Woche tiefere Kurse angesteuert werden. Der Ausbruch nach oben hin könnte eventuell den nächsten Angriff auf die 13.000 Punkte bewerkstelligen.

DAX Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.000Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.000Pkt. im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

