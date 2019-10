DAX Ausblick: 13.000 Punkte im Test

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Montag hat der DAX-Future ein Plus von 0,35 % erzielen können, teilweise unter Zuhilfe der stabilen Wall Street. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag allerdings negativ.

Brexit-Risiko rückt in den Hintergrund

Wie erwartet scheiterte PM Johnson sowohl bei seinem Plan einen Brexit bis zum 31. Oktober durchzusetzen als auch mit dem ausgehandelten Deal. Die EU Kommission hat für eine Verlängerung bis zum 31. Januar zugestimmt. „Kick the can down the road“ heisst es nun erneut. Auch Neuwahlen dürften vom britischen Parlament weiterhin geblockt werden. Das Hard-Brexit-Risiko rückt nun vorerst in den Hintergrund.

Im Vordergrund stehen heute weiterhin Konjunkturdaten und Quartalsberichte. Letztere fallen zwar weiterhin gemischt aus, doch insbesondere deutsche Unternehmen scheinen zum Positiven zu überraschen, z.b. die Deutsche Börse und Fresenius. Auch die US Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, konnte per Q3 überzeugen. Auch die Commerzbank übertraf die Erwartungen.

Alphabet enttäuschte allerdings die Erwartungen der Analysten. Heute präsentierten unter anderem General Motors, Merck, AMGEN sowie AMD und Mastercard ihre Zahlen. Aus Deutschland stehen Zahlen von Morphosys und Symrise an.

An der Konjunkturfront werden Daten zum CB Verbrauchervertrauen aus den USA im Fokus stehen, insbesondere weil sie den US Konsum repräsentieren. Im Vormonat hat das Verbrauchervertrauen die Erwartungen bereits enttäuscht. Es wird nun interessant sein zu sehen, ob Konsumenten sich im Oktober ebenfalls zurückhielten.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der Index gestern die 12.900 Punkte-Zone überwinden könnten, die 13.000 Punkte allerdings noch nicht erreicht. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen, ob es gelingt oder der Index hier vorerst zu einer größeren Korrektur ansetzt, bevor ein zweiter Angriff auf die runde Marke erfolgt. Eine wichtige Widerstandszone könnte leicht über der 13.000 Pkt. Zone liegen und durch die obere Trendkanalinie repräsentiert sein. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal nach oben, würde neue Ziele oberhalb von 13.000 Pkt. valide machen.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.000Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.000Pkt. im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

