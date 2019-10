DAX Ausblick: Die Woche hält einiges parat

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag konnte der Future sich mit einer stabilen Wall Street um 0,35 % erholen. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen positiv.

Brexit-Debatten im Fokus

Das Thema Brexit dürfte auch in dieser Woche die Märkte beschäftigen. Eine Verlängerung bis zum 31.01.2020 soll laut den Medien so gut wie sicher sein. Neuwahlen wolle die Opposition allerdings erst dann zustimmen, wenn PM Johnson einen harten Brexit ausschließt. Gibt es keine Neuwahlen am 12. Dezember wird es auch mit einer dreimonatigen Frist schwierig welche im Februar abzuhalten. Sollte bis dahin eine Deal zugestimmt werden, müsste die Frist noch weiter verlängert werden.

FED, BOC und BOJ Treffen

In dieser Woche treffen sich drei wichtigen Notenbanken, die FED, die Bank of Canada sowie die Bank of Japan. Während keine Veränderung von der BOC erwartet wird, dürfte die FED den Zins um weitere 0,25 % senken. Den Fokus werden Marktteilnehmer auf Aussagen zu weiteren Zinsschritten richten sowie den in der letzten Woche erhöhten Volumen der Repo-Geschäfte, das bei Beobachtern als zusätzliche Liquiditätsspritzen betrachtet werden. Die Bank of Japan könnte dovisher klingen und ihre Prognosen erneut senken.

US, EUR BIP, Non Farm Payrolls und Q3 Zahlen

An der Konjunkturfront stehen Daten zum US BIP per Q3 an sowie die Arbeitsmarktdaten sowie Daten zum Konsum. Aus der EU werden Inflationsdaten veröffentlicht sowie ebenfalls das BIP Wachstum. Impulse dürften insbesondere von den US-Daten ausgehen, sofern die FED sich mehr bedeckt hält, als erwartet. Darüber hinaus stehen weitere Quartalsberichte an, darunter aus den USA Alphabet und aus Deutschland die mehrere DAX-Unternehmen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, fluktuiert der deutsche Leitsindex seit Donnerstag in der vergangenen Woche um die 12.900 Punkte Zone, konnte sich aber noch nicht überwinden. Ein Ruck darüber, könnte eventuell den Index schnell auf 13.000 Punkte bringen. Gemäß des aktuell intakten und aufwärts gerichteten Trendkanals, könnte sogar etwas mehr Upside-Potential bestehen, ehe es zu einer größeren Korrektur kommen würde.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.000Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.000Pkt. im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

