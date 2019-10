DAX Ausblick: Jetzt wird’s interessant

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Donnerstag konnte zwar zunächst ein neues Erholungshoch erreicht werden, doch im Laufe des Tages drehte der Index und schloss damit kaum verändert. An der Wall Street waren die Zugewinne ebenfalls kaum nennenswert, die Vorgaben aus Asien sind am Freitag negativ.

Deal mit Signalwirkung

Die positiven Brexit-News sind nun fürs erste abgefrühstückt. Marktteilnehmer wollen nun sehen, ob es tatsächlich zu einem Deal kommt? Besser wäre es, denn es hiess seitens der EU Kommission sowie des PM Johnson, dass eine weitere Verlängerung der Deadline keinen Sinn machen würde. Dies ist eine besondere Aussage, denn positive Erwartungen haben sich zuvor bereits auf Basis einer Verschiebung etabliert. Gleichzeitig dürfte das ein Signal an das britische Parlament sein, dem Deal besser zuzustimmen.

An der Front Handelsstreit treten heute US Sonderzölle auf EU-Importe in Kraft. An der Konjunkturfront enttäuschten Daten zum chinesischen BIP Wachstum per Q3. Dieses lag bei nur 6 % und damit an der untersten Grenze der Prognosen der Regierung. Auch die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze fielen unter den Erwartungen aus. In den USA enttäuschte der Philly FED Herstellungsindex per September. US Rohölbestände stiegen deutlich über den Erwartungen an und das die fünfte Woche infolge.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX gestern infolge der positiven Brexit-News ein neues Erholungshoch bei knapp über 12.800 Pkt. erreicht. Drehte dann aber und korrigiert nun den Erholungstrend. Aktuell wird der erste kurzfristige Support getestet. Kann dieser unterschritten werden, dürfte noch die Unterstützungs bei 12.550 Punkten für die Bullen eine gute Instanz darstelle, darunter allerdings wäre der Einbruch um weitere 100 Punkte nicht auszuschließen, in Richtung 12.450 Pkt.

DAX Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.000Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.000Pkt. im Blick behalten.

