DAX Ausblick: Erholung hält weiter an

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Am Dienstag konnte der DAX-Future ein Plus von 1,52 % erzielen. Auch an der Wall Street ging es weiter aufwärts. Die Vorgaben aus Asien sind heute allerdings leicht negativ.

Der Impuls ist da

Die erwarteten Impulse kamen gestern, allerdings nicht von Seiten der Konjunkturdaten, sondern der positiven Brexit-News. Der ZEW Index für Konjunkturerwartungen fiel per Oktober etwas besser aus als der Konsens angenommen hatte, allerdings verharrte er weiterhin im negativen Bereich. Heut stehen in den USA die Einzelhandelsumsätze an und diese könnten für weitere Impulse sorgen. Zudem stehen aus der EU die Verbraucherpreise an. Der Beginn der Earnings Season fiel besser aus als erwartet. JP Morgan konnte z.B. Erwartungen in allen Belangen übertreffen. Goldman Sachs hingegen enttäuschte bei den Umsätzen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, bleibt die Erholung mit dem gestrigen Impuls intakt und der deutsche Leitindex testet derzeit das Juli-Hoch an, konnte aber bisher nicht überwinden. Nach unten hin ist ein kurzfristiger Support bei 12.545 Punkten vorhanden. Kann das Juli-Hoch überwunden werden, wäre das nächste Ziel eventuell bei 12.800 Pkt. nicht mehr weit.

DAX Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.000Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.000Pkt. im Blick behalten.

