DAX Ausblick: Die Bullen wagen einen schwachen Angriff

Der DAX konnte seine Stabilität am Montag halten. Am Nachmittag folgte die Wall Street. In China beginnt heute die Golden Week. In Japan wurde der Handel leicht positiv beendet.

Die Bullen versuchen es noch einmal

Die Bullen versuchen einen schwachen Angriff. Besser als gar keinen. In China beginnt heute die Golden Week. Es findet bis Ende der Woche kein Handel an Chinas Börsen mehr statt. Auch hierzulande wird es aufgrund des Feiertages am Donnerstag wahrscheinlich zum Ende der Woche hin eher einen dünnen Handel geben. An der Konjunkturfront fiel die deutsche Inflation per September leicht unter den Erwartungen aus. Der Arbeitsmarkt scheint jedoch noch robust zu sein. Heute steht die zweite Revision der Einkaufsmanagerindizes an sowie der ISM Produktionsindex aus den USA.

In Japan tritt heute die Mehrwertsteuererhöhung in Kraft. Dies dürfte, wenn man die jüngste Vergangenheit betrachtet, zu einem kurzfristigen Abschwung der Konjunktur führen. Aktienanleger hat es aber noch keineswegs berührt. Diese gehen davon aus, dass die Einigung im Handelsstreit sich positiv auf die Wirtschaft auswirken wird. In Australien hat die Notenbank, RBA, heute erneut die Zinsen gesenkt auf 0,75 %. Begründet hatte man das mit der anhaltenden Schwäche am Immobilienmarkt.

An der Brexit-Front soll es seitens der britischen Regierung einen Vorschlag hinsichtlich des Backstops geben. Viele halten es jedoch für unwahrscheinlich, dass dieser vom Parlament akzeptiert wird. Die Unsicherheit dürfte sich weiter fortsetzen. Boris Johnson hält an seinem Kurs weiterhin fest, das Land auch ohne einen Deal aus der EU zu bringen. Auch wenn dies durch das Parlament rechtlich ausgeschlossen wurde.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch hat sich kaum etwas zu gestern verändert. Sofern der DAX über dem gleitenden 12-Tage-Durchschnitt bleibt, dürfte der aktuelle Erholungstrend intakt bleiben. Die letzten Erholungshochs bei 12.500 Pkt. könnten überwunden werden.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelaplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1.600 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1.400 USD je Feinunze im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

