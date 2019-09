DAX Ausblick: Vorbörsliches Up-Gap stimmt positiv

Der DAX hat in der vergangenen Woche US Indizes outperformt und auch der Start in die neue Woche gestaltet sich vorbörslich etwas besser gestimmt. Die Vorgaben aus Asien sind dabei jedoch gemischt. Der japanischer Topix notiert klar im Minus, der Shanghai Composite ebenfalls mit leicht negativem Vorzeichen, der Hong-Konger Hang Seng allerdings kann positiv am Montag schließen.

DAX könnte positiv in den Handel starten

Mit einem schwächeren Euro sowie Erwartungen an weitere Lockerungsmaßnahmen der EZB, konnte der DAX am Freitag im Gegensatz zu den US Indizes mit einem Plus schließen. Am Montag öffnet der FDAX mit einem Up Gap und ist gerade dabei es wieder zu schließen. Überwiegend positive Daten aus China könnten stützen. Zudem hat die chinesische Regierung über das Wochenende weitere Maßnahmen angekündigt, um die Konjunktur auf Trab zu halten. Die Ankündigung seitens der USA, chinesischen Unternehmen den Zugang zur US Börse zu erschweren, könnte zwar real werden, dürfte allerdings im Rahmen der ohnehin rechtlichen Regelungen ablaufen.

An der Konjunkturfront steht der Markt im Zeichen der US Arbeitsmarktdaten. Hierzulande werden am Montag die Einzelhandelsumsätze sowie die Arbeitsmarktdaten präsentiert sowie die Inflationsdaten. Zudem soll EZB Direktorin, Lautenschläger, ein Statement zu ihrem Rücktritt geben. Einige wichtige Daten aus UK stehen an sowie entscheidet die australische Notenbank, RBA, über die Zinsen. An der Brexit-Front häufen sich positive News bezüglich eines Deal, allerdings sollte man hier nicht zu voreilig sein. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes der Bank of England nach unten hat sich zuletzt wieder erhöht.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch befindet sich der DAX weiterhin im Aufwärtstrend. Auch der gleitenden 12-Tage-Durchschnitt konnte wiede überwunden werden. Damit ist ein Fortsetzung des Trends wahrscheinlicher geworden.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

