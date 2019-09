DAX Ausblick: Leitindex mit Outperformance

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich leicht über dem Vortagesschlusskurs. Dabei konnte bereits am Donnerstag ein Plus von 0,42 % verzeichnet werden, dass überraschenderweise höher ausfiel, als das Plus an der Wall Street. Die Vorzeichen aus Asien sind kaum verändert.

DAX performt die Wall Street über

Auf Intraday-Basis konnte der DAX am Donnerstag nur einen gemächlichen Anstieg verzeichnen. Dennoch, ein positives Vorzeichen stand am Ende des Tages da und dies fiel etwas größer aus als die Performance der Wall Street. Möglicherweise lag das am schwachen Euro, der gestern ein neues Jahrestief gegen den Greenback erreicht hatte. An der Brexit-Front geht es in die Verhandlungen um den Backstop zu Nordirland. Jean-Claude Juncker sagte aus, sollte keine Einigung gefunden werden, läge das voll in der Verantwortung der britischen Regierung.

An der Konjunkturfront fiel das US BIP Wachstum im Rahmen der Erwartungen aus. Die vielen Reden der FED Mitglieder konnten erwartungsgemäß kaum etwas Neues für Marktteilnehmer verkünden, sodass die Impulse größtenteils ausgeblieben waren. Heute stehen aus den USA die Auftragseingänge langlebiger Güter an sowie der PCE Kerndeflator, das Inflationsmaß der FED.

Charttechnischer DAX Ausblick

Charttechnisch betrachtet konnte sich der Index nun wieder über den gleitenden 12-Tage-Durchschnitt erholen und auch auf Schlusskursbasis darüber schließen. Heute wird sich nun wahrscheinlich entscheiden, ob der gestrige Anstieg nachhaltig war? Solange der Index über der 12.300 Pkt- Zone bleibt, stehen die Chancen für die Bullen nicht schlecht.

Quelle: IG Handelsplattform

