DAX Ausblick: Jetzt muss die Erholung Nachhaltigkeit beweisen

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Am Mittwoch brach der DAX zunächst deutlich ein, erholte sich jedoch nachbörslich wieder ins Plus. Auch an der Wall Street ging es im Laufe des Handels ins Plus. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Der chinesische Festland Index Shanghai Composite beendete den Handel im Minus, die Hon-Konger Börse hingegen im Plus.

Jetzt muss die Erholung Nachhaltigkeit beweisen

Das von Trumps Administration veröffentlichte Manuskript des Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten, vermochte Marktteilnehmer leicht zur Umstimmung zu bewegen. Gleichzeitig setzte man wie gewohnt alles daran, den Markt mit positiven Aussagen hinsichtlich des Handelsstreits zu stützen. Das hat zumindest auf Intraday-Basis geklappt, nun muss man abwarten und sehen, ob Nachhaltigkeit in der Erholung erreicht werden kann. In der Nacht kippten die Märkte bereits leicht weg, auch der FDAX notiert heute Morgen wieder im Minus.

An der Brexit-Front tut sich etwas. Boris Johnson hat die Opposition aufgefordert ein Misstrauensvotum zu stellen. Dass diese darauf eingehen wird, ist unwahrscheinlich, würde sie damit Neuwahlen riskieren, die sie aktuell eventuell verlieren dürfte. In der Frage Backstop zu Nordirland scheint jedoch eine Einigung mit der EU Kommission, den aktuellen Berichten nach, etwas wahrscheinlicher geworden zu sein. Dennoch brach das Pfund am Mittwoch weiter ein.

US BIP als kein Market Mover?

An der Konjunkturfront werden heute die finalen Daten zum US BIP per Q2 präsentiert. Ein Market Mover dürften die Daten erst dann werden, wenn sie über oder unter Erwartungen überraschen. Darüber hinaus kommen heute wieder einige Notenbanker zu Wort, darunter Mario Draghi von der EZB sowie James Bullard von der FED. Beide haben sich in dieser Woche bereits zur aktuellen Geldpolitik geäußert, insofern dürften die Reden heute weniger relevant sein.

Charttechnischer DAX Ausblick

Charttechnisch bleibt die Situation dieselbe wie gestern. Der gleitende 12-Tage-Durchschnitt sowie die 12.300 Pkt.- Zone sollten überschritten werden, um den Bullen neue Kraft einzuhauchen.

Quelle: IG Handelsplattform

