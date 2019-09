DAX Ausblick: Die Korrektur ist aktiviert

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich leicht über dem Vortagesschlusskurs. Allerdings musste am Dienstag ein gutes Minus verzeichnet werden. Das gleiche Bild gilt für die Wall Street sowie sind die Vorgaben aus Asien negativ.

Negative News setzen Aktien unter Druck

Der Ifo Geschäftsklimaindex konnte gestern wie von uns erwartet leichten Optimismus verbreiten. Doch das reichte nicht aus, um die folgenden negativen News zu kompensieren. Zum einen enttäuschte das US CB Verbrauchervertrauen recht deutlich sowie erhöhte sich das Marktrisiko nachdem die Amtsenthebung des US Präsidenten Trump zum Thema wurde. Gleichzeitig hatte Trump einige harsche Töne im Handelsstreit angeschlagen. Hier kommt also etwas zusammen, wobei das Amtsenthebungsverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Impuls früher oder später verlieren wird.

Selbst wenn an der Sache etwas dran ist, was man Trump vorwirft, dürfte sich die Aufklärung und das anschließende Verfahren über mehrere Monate oder gar Jahre hinziehen. Die Konjunkturdaten sind allerdings ein durchaus wichtiger Faktor im Moment und dürften wahrscheinlich von der FED oder Aussagen einiger FED Mitlieder früher oder später abgemildert werden. Harsche Töne im Handelsstreit könnten in Kürze wieder revidiert werden. Es stehen heute nicht viele Daten an. Aus Deutschland das GFK Konsumklima, aus den USA die Verkäufe neuer Häuser und einige Reden seitens der EZB und FED Mitglieder könnten Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Charttechnischer DAX Ausblick

Die Bullen konnten gestern die Unterstützungszone zwischen 12.300-12.350 Pkt. nicht mehr verteidigen. Auch der gleitenden 12-Tage-Durchschnitt wurde unterschritten. Damit ist die Korrektur zumindest aus charttechnischer Sicht aktiviert worden und niedrigere Kurse nicht auszuschließen. Nächster Unterstützungsbereich liegt in etwa bei 12.200 Pkt. oder etwas tiefer im Bereich des 30-Tage-Durchschnitts bei 12.160 Pkt.

Quelle: IG Handelsplattform

