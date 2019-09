DAX Ausblick: Leicht positiver Start nach Einbruch

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich leicht über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag wurde ein Minus von 0,35 % verzeichnet. An der Wall Street ging es deutlich stärker in Minus, die Vorgaben aus China sind negativ.

Handelsstreit begrenzt Upside-Potential

China hat die geführten Gespräche mit den USA am Freitag abrupt abgebrochen und stellte auch das geplante Treffen im Oktober infrage. Dies führte zu einem Abverkauf an den Aktienmärkten und bestätigte das allgemeine Bild. Die Notenbanken stützen zwar den Markt, während der Handelsstreit das Upside-Potential begrenzt.

Nachdem nun die Woche der Notenbanken vorbei ist, richtet sich der Fokus in dieser Woche wieder auf den Handelsstreit, die Konjunkturdaten sowie den Brexit. Allerdings kommen mehrere FED Mitglieder zu Wort, darunter Bullard, der im Rahmen der letzten Abstimmung eine Zinssenkung von 0,5 % befürwortete.

Konjunktur und Brexit

An der Konjunkturfront steht für die Märkte Deutschland, EU und USA nicht viel an, aber gleich heute werden die Vorabveröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes per September Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Darüber hinaus stehen der IFO Geschäftsklimaindex sowie das GFK Konsumklima auf der Agenda. Aus den USA wird das CB Verbrauchervertrauen beobachtet werden, das finale Q2 BIP Wachstum sowie der PCE Kerndeflator.

In Sachen Brexit wurde allerding noch keine Lösung gefunden, sodass der Markt fest davon ausgeht, dass ein Aufschub so gut wie sicher ist. Für diese Woche erwarten viele Analysten ebenso kein Vorankommen in den Verhandlungen.

Charttechnischer DAX Ausblick

Der DAX konnte trotzt dem Einbruch vom Freitag bisher über einigen wichtigen charttechnischen Marken bleiben, so auch über der 12.350 Pkt. Zone. Der FDAX notiert sogar wieder über 12.400 Pkt. Die Fortsetzung des Erholungstrends nach charttechnischen Kriterien erscheint vorerst wahrscheinlicher.

DAX Chart auf 4-Stundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

