DAX Ausblick: Wo bleiben die Impulse?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich leicht über dem Vortagesschlusskurs. In den letzten drei Handelstagen konnte der DAX sich über 12.350 Punkten halten, jedoch auch kaum Zugewinne verzeichnen. Das gleich Bild an der Wall Street, die Vorgaben aus Asien sind ebenfalls leicht positiv.

Notenbanken haben geliefert

Die Trends in den wichtigsten Aktienindizes bleiben intakt, doch nahe an den Verlaufshochs kommt es zunehmend zu Schwierigkeiten, diese zu überwinden. Heute ist Hexensabbat und einige Analysten gehen davon aus, dass es im Anschluss, also etwa am frühen Nachmittag, für den DAX abwärts gehen könnte. Eine Korrektur würde dem Ganzen keinen Abbruch tun, doch die Notenbanken haben geliefert, auch wenn mit gemischten Signalen. Dies könnte Bullen früher oder später wieder bestärken. Erhöhte Risiken ausgehend vom Handelsstreit oder dem Brexit dürften jedoch abrupte Abverkäufe ebenso begünstigen.

Brexit-Treffen, Konjunktur und Geldpolitik

Apropos Brexit, heute treffen sich Vertreter der EU Kommission und der britischen Regierung, um über eine Einigung in der Frage Backstop zur Nordirland zu beraten. Jean-Claude Juncker klang zuletzt offen für Vorschläge. An der Konjunkturfront nicht viel Neues. Der US Philly FED Herstellungsindex konnte Erwartungen übertreffen. Die Notenbanken SNB, Bank of England sowie die Bank of Japan blieben bei ihren Kursen, die PBOC hat heute Nacht den Zins geringfügig nach unten angepasst.

Charttechnischer DAX Ausblick

Unter den aktuellen Umständen, in denen Marktteilnehmer auf neue Impulse warten, dürfte die Charttechnik eventuell eine relevante Rolle spielen. Für den DAX hat sich jedoch seit drei Tagen nichts verändert. Der Index stieg gemächlich aufwärts und die Bullen konnten den Unterstützungsbereich zwischen 12.300-12.350 Pkt. bisher verteidigen. Kurse darunter könnten eine größere Korrektur signalisieren, darüber bleibt der Erholungstrend intakt.

DAX Chart auf 4-Stundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

