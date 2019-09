DAX Ausblick: Die FED enttäuscht leicht

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Mittwoch konnte sich der FDAX stabil halten und nach der FED Pressekonferenz das Gap vom Montag schließen. Zu mehr reichte es aber nicht. Die Vorgaben aus Asien sind unverändert.

Richtige Signale für die Wirtschaft, zu wenig für Marktteilnehmer

Man könnte sagen, sowohl die EZB als auch die FED haben zwar erwartete Lockerungsschritte getätigt, gleichzeitig jedoch signalisiert, dass Rezessionsängste übertrieben sind. Das Problem dabei ist, dass vieles bereits vorher eingepreist wurde und die Impulse nun für den weiteren Anstieg in den Indizes vorerst fehlen. Die FED senkte den Zins um 0,25 % und bei den Dot Plots zeichnete sich Uneinigkeit für einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr ab, auch wenn Powell in der Pressekonferenz diesen trotzdem nicht ausgeschlossen hat. Letzteres vermochte dann zwar den Dow Jones und den FDAX schließlich zu stabilisieren, doch es sieht aus, als würde dies vorerst nicht ausreichen.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Noch ist die Korrektur nicht weit fortgsschritten

Der Fokus dürfte sich nun also wieder auf die Konjunkturdaten und den Handelsstreit richten. Es ist möglich, dass die Indizes nun in eine gesunde Korrektur übergehen, sofern aus dieser Richtung keine relevanten Signale mehr kommen. Dennoch, bevor man eine Korrektur ausruft, sollte einige charttechnische Hürden unterschritten werden. Für das DAX stellt die 12.300 Punkte Zone aktuell eine wichtige dar. Sollte diese unterschritten werden könnte es schnell in Richtung 12.200 Pkt. gehen. Sofern sich der Index aber sogar über 12.350 Pkt. hält, kann auch die Trendaufnahme nicht ausgeschlossen werden.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

Philly FED Herstellungsindex im Fokus

An der geldpolitischen Front haben wir heute noch die Zinsentscheide der Bank of Japan (bereits stattgefunden, kein Zinsschritt erfolgt und keine Maßnahmen angekündigt, Pressekonferenz folgt), der SNB (SNB könnte enttäuschen) sowie der Bank of England. An der Konjunkturfront werden aus den USA der Philly FED Herstellungsindex sowie die Verkäufe bestehender Häuser präsentiert. Ersterer dürfte relevant sein. Anders als der ISM Herstellungsindex hat dieser bisher nicht enttäuscht. Es wird nun interessant sein zu sehen, ob er dies per Monat September tut.

Welchen Einfluss hatten Handelskriege in der Vergangenheit auf die Märkte? Erfahren Sie es in unserer exklusiven Infografik - Eine kurze Geschichte der Handelskriege

DAX Chart auf 4-Stundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Weiterführende Artikel zum Thema DAX Ausblick, die Sie interessieren könnten:

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.