DAX Ausblick: Alle Augen auf die FED

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Dienstag musste der Future bereits ein leichtes Minus verzeichnen. Auch an der Wall Street gab es keine Angriffe der Bullen. Die Vorgaben aus Asien sind verhalten allerdings auch nicht übermäßig negativ.

Erwartungen an FED leicht zurückgeschraubt

Der ZEW Konjunkturindex, für Erwartungen per September und Deutschland konnte gestern zum positiven überraschen. Er lag zwar immer noch im Kontraktionsbereich lag jedoch über dem Wert des Vormonats. Zudem fiel das Minus geringer aus als erwartet. Überzeugungskraft für die Bullen hielt der Index allerdings nicht bereit. Nachdem der Euro wieder begann zu steigen, tendierte auch der DAX mehr oder weniger zum Minus. Der Handel an der Wall Street konnte allerdings das Minus zum Tagesende etwas verringern.

Die US Industrieproduktion fiel per August besser aus als erwartet. Der Markt hat auf Basis der robusten US Daten sowie neuen Verlaufshochs in den Aktienindizes seine Erwartungen an eine dovishe FED etwas zurückgeschraubt. Damit könnte etwas mehr Überraschungspotential in diese Richtung bestehen. Erwartet wird heute Abend ein Zinsschritt von 0,25 %, sowie Anpassungen in den Prognosen und den Dot Plots.

Der FED Zinsschritt dürfte zumindest in den Aktien schon eingepreist sein, andere Faktoren hielten den US Dollar allerdings bisher stabil, sodass hier noch Downside/Potential besteht, wenn es zur Einpreisung dovisher Aussagen kommt. Der Fokus wird weiterhin auf den Dot Plots liegen und ob man daraus auf einen weiteren Zinsschritt in diesem Jahr schlussfolgern kann.

DAX Chartanalyse

Charttechnisch betrachtet, hat der Index gestern die 12.300 Punkte Marke bereits getestet und notierte damit zeitweise deutlich im Minus, konnte sich dann aber gegen Handelsende an de Wall Street noch etwas weiter nach oben hangeln. Dennoch, die Bullen konnten sich nicht mehr durchsetzen und es wird jetzt interessant sein zu sehen, ob das Gap, das am Montag gerissen wurde, noch vor dem FED Zinsentscheid geschlossen werden kann. Testet der Index allerdings ein zweites Mal die 12.300 Punkte an, dürfte ein Einbruch darunter immer wahrscheinlicher werden.

DAX Chart auf 4-Stundenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

