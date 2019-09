DAX Ausblick: Die Bullen sind verunsichert

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert der FDAX vorbörslich unter dem Vortagesschlusskurs. Am Montag beendete der FDAX den Handel mit einem ganz leichten Plus, also kaum verändert. Auch an der Wall Street ging es kaum vor- oder rückwärts. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt, wobei japanische Aktie im Plus notieren, während chinesische deutliche Minusvorzeichen aufweisen.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Die Ruhe vor dem Sturm?

Der DAX kriegte am Montag keinen Fuss mehr in die Tür. Am Dienstag setzen sich vorbörslich die Bären durch. Erwartungen an den ZEW Konjunkturindex, der heute sowohl für Deutschland als auch die per September präsentiert wird, scheinen kaum positiv zu sein. Weiterhin steht die US Industrieproduktion per August auf der Agenda.

Im Handelsstreit sollen die Gespräche zwischen den USA und China am Donnerstag wieder aufgenommen werden, mit dem Ziel im Oktober, wenn Finanzminister Mnuchin nach China reist, eine Einigung zu erzielen. Zwischen Japan und den USA gab es im Rahmen der jüngsten Gespräche wohl die Aussicht auf Einigungen, die in der kommenden Woche unterzeichnet werden sollen.

Welchen Einfluss hatten Handelskriege in der Vergangenheit auf die Märkte? Erfahren Sie es in unserer exklusiven Infografik - Eine kurze Geschichte der Handelskriege

DAX Chartanalyse

Charttechnisch betrachtet, bleibt der Erholungstrend trotz des letzten Absackers noch intakt, allerdings nähert sich der Kurs erneut der kurzfristig wichtigen Unterstützungszone bei 12.350 Punkten. Der 4-Stunden-Chart macht deutlich, dass hier ein wichtiger gleitender Durchschnitt verläuft. Es ist der 30-Perioden-Durchschnitt der hochgerechnet den 5-Tage-Durchschnitt, also eine Handelswoche darstellt. Sollte der Kurs diesen unterschreiten, könnte die 12.300er Marke schnell angesteuert werden. Bleibt der Kurs darüber, gäbe es noch gute Chancen, dass der Kurs früher oder später wieder nach oben ansetzt.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

DAX Chart auf 4-Stunden-Basis

Quelle: IG Handelsplattform

Weiterführende Artikel zum Thema DAX Ausblick, die Sie interessieren könnten:

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.