DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich unter Vortagesschlusskurs. Am Freitag konnte der Future mit einem Plus von 0,88 % schließen. In den USA notierten Indizes ebenfalls mit positiven Vorzeichen. Die Vorgaben aus Asien sind allerdings negativ.

Down Gaps an den Aktienmärkten

Ohne Ausnahmen sind die angekündigten Sonderzölle von beiden Seiten am 1. September in Kraft getreten. Marktteilnehmer erhofften sich womöglich eine Erleichterung im Handelsstreit in der letzten Minute. Dies musste sich allerdings bloss auf Kommunikation beschränken, sodass die Futures-Märkte heute eine Eröffnung mit Down-Gaps verzeichneten.

Neben dem Handelsstreit, der wieder in den Fokus tritt, endet in dieser Woche die Sommerpause, allerdings erst nach dem Labour-Day in den USA am Montag. Demzufolge dürfte die Liquidität, zumindest an der Wall Street eher gering zum Start der Woche ausfallen. Zudem endet die Sommerpause für die britischen Abgeordneten, die bekanntlich nur einige Tage haben werden, um die Blockade des Premierministers an der Brexit-Front zu umschiffen. Es wird also spannend werden.

An der Konjunkturfront stehen die Einkaufsmanagerindizes zur zweiten Revision per August an, zudem werden aus den USA die wichtigen ISM Einkaufsmanagerindizes präsentiert. Die Bank of Canada entscheidet über die Zinsen und wird gemäß einiger Analystenerwartungen dovisher auftreten als zuvor. Aus der EU wird das BIP Wachstum per Q2 im Fokus stehen und aus Deutschland die Industrieproduktion. Und zu guter Letzt schließt die Woche mit den wichtigen Arbeitsmarktdaten (Non Farm Payrolls) aus den USA ab.

DAX Ausblick Chartanalyse

Chartanalytisch betrachtet hat der DAX in der vergangenen Woche die 12.000 Punkte Zone leicht angetestet, kam jedoch nicht darüber. Dennoch, einige wichtige gleitenden Durchschnitte wurden überwunden, siehe DAX Chart auf Tagesbasis unten. Ein Konsolidierung zwischen 11.800-12.000 Punkten ist nicht auszuschließen, sofern der Index allerdings über der 11.800 Punkte-Zone stabil bleibt, darf man auf weiteren Anstieg über 12.000 Punkte hoffen.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

