DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag konnte der Future bereits ein Plus von 1,50 % verbuchen. Die Vorgaben aus Asien sind ebenfalls positiv. Anleger hoffen womöglich auf weitere Stützungsaussagen der Geldpolitiker. In dieser Woche steht das allseits beachtet Symposium in Jackson Hole an.

Die Wall of Worry entlang

Eine Wall of Worry entlang erholten sich Aktienindizes in der vergangenen Woche gemächlich von ihren Tiefs. Ob es ausreicht, um den Korrekturtrend zu beenden, steht noch in den Sternen. An Konjunkturdaten gab es wie so oft negative Impulse aus der EU und Deutschland und gemischte Impulse aus den USA. In dieser Woche steht das allseits beachtete Symposium in Jackson Hole statt, wo unter anderen die Rede des FED Präsidenten, Jerome Powell, erwartet wird. Zuvor steht allerdings noch das FOMC Protokoll am Mittwoch an.

Hierzulande werden am Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda stehen sowie heute der Verbraucherpreisindex für die EU-Zone, wobei Letzterer eher wenig Impulse für den Markt bereitstellen dürfte. Damit sind die Daten in dieser Woche rar gesät. Aus den USA stehen noch einige Daten zum Immobilienmarkt an, sowie ebenfalls am Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes.

In Sachen Handelsstreit gab es über das Wochenende einige uneindeutige Aussagen seitens der US Administration. Etwas Hoffnung keimte in der vergangenen Woche auf, als man eine Verschiebung der geplanten Zölle bis Dezember ankündigte. Zudem beteuerte Trump, er rechne nicht mit weiteren Vergeltungsmaßnahmen der Chinesen. An der Brexit-Front bleibt es zwar ungemütlich, allerdings nutzten Trader die aktuellen News, rund um einen möglichen Misstrauensantrag seitens der Opposition (Labour) dazu, eine Erholung im britischen Pfund gegen den Euro und den Greenback anzuschieben.

DAX Ausblick Chartanalyse

Chartanalytisch befindet sich der DAX, trotzt der letzten Erholung, auf Tageskerzenbasis weiterhin im Korrekturmodus und erst ein Überschreiten, zumindest eines gleitenden Durchschnittes, dürfte das erste Signal für das baldige Ende der Korrektur aussenden. Dies ist allerdings, wie der Chart unten deutlich macht, bisher nicht passiert. Kurse über 11.700 Punkte könnte den nächsten Schub in Richtung 12.000 Punkte bewerkstelligen. Ein Abpraller allerdings könnte dafür sorgen, dass der Kurs wieder in Richtung der letzten Verlaufstiefs fällt.

DAX Chart auf Tagesbasis

