DAX Aktien müssen sich negativen Vorgaben entgegensehen. Zwar erholten sich Aktien an der Wall Street leicht am Donnerstag, doch die Vorgaben aus Asien sind am Freitag negativ und damit notieren auch US Aktien und die deutschen Werte in Form des DAX vorbörslich im Minus. Eine Besserung ist nicht in Sicht. .

Konjunkturdaten fallen unter Erwartungen aus

Konjunkturdaten zeigten für die USA am Donnerstag keine Verbesserung an. Das BIP Wachstum per erstes Quartal wurde leicht nach unten revidiert, die Daten vom Immobilienmarkt signalisierten ebenfalls eine negative Entwicklung im Monat April. In der Nacht zu Freitag präsentierte China Daten zum Einkaufsmanagerindex per Monat Mai und der Index für das Produktionsgewerbe fiel weiter in den Kontraktionsbereich.

Das Risiko Handelskonflikt könnte sich nun auch auf Mexiko ausweiten, wie es seitens Trump hiess. China hat sich währenddessen über die Taktik Trumps beschwert. Eine Besserung auch in dieser Hinsicht ist also kaum in Sicht.

Hierzulande wurden nicht viele Daten präsentiert. Der Deutsche Arbeitsmarkt enttäuschte am Mittwoch. Heute stehen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen an und zum Verbraucherpreisindex. Einzelhandelsumsätze enttäuschen auf Monatebasis, lagen aber im Jahresvergleich über den Erwartungen. Auch in den USA werden die persönlichen Konsumausgaben als Inflationsmaß der FED präsentiert.

Sowie werden Marktteilnehmer einen Blick auf den Chicago Einkaufsmanagerindex werfen. Sollten allerdings keine stützende Aussagen seitens der Trump-Administration kommen, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit darauf, dass Aktienmärkte diese Woche im Minus schließen werden.

Konjunkturdaten heute

JAP Job/Bewerber Verhältnis Apr

JAP Industrieproduktion / Tokio VPI / Arbeitslosenquote

CNY Einkaufsmanagerindex Produktion / DL

AUD Kreditvergabe an Privatsektor Apr

DE Einzelhandelsumsätze Apr

CHF Einzelhandelsumsätze Apr

DE VPI Mai

USA PCE Deflator

CAD BIP Q1

USA Chicago Einkaufsmanagerindex Mai

Oil Rig Count

USA FOMC Williams Rede

Chartanalyse für DAX Aktien

Charttechnisch betrachtet, testet der DAX nun vorbörslich die wichtige Unterstützungszone an, die einen Kursbereich zwischen 11.745-11.800 Punkten umfasst an. Sollte diese nach unten hin überwunden werden, könnte sich ein weiterer dynamischer Abverkauf in Richtung der nächsten Kurszone bei 11.600 Punkte anschließen.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

