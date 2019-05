Nach anfänglich schwacher Erholung am Vormittag, nahmen US Indizes am Nachmittag wieder die Führung an und belasteten damit auch den DAX. Der breit gefasste S&P 500 Index notiert am Mittwoch vorbörslich unter der 2.800 Punkte Zone. US Konjunkturdaten lieferten erneut gemischte Signale. Auch aus Asien gibt es negative Vorgaben.

Die Wall Street gibt Richtung wie erwartet vor

Der breit gefasste S&P 500 Index notiert nun vorbörslich unterhalb der psychologisch wichtigen Unterstützungszone von 2.800 Punkten. Die zuletzt kurzfristigen Kommunikationsmaßnahmen der US Administration haben wenig genutzt und das macht deutlich, dass aktuell andere Faktoren bestehen, die die Korrektur begünstigen, wie etwa Erwartungen an eine Konjunkturdelle in den USA.

Konjunkturdaten fielen am Dienstag wieder gemischt aus. Während das CB Verbrauchervertrauen Erwartungen übertroffen hat und zunächst eine Erholung im Index begünstigte, fiel der FED Dallas Geschäftsindex deutlich unter den Erwartungen aus. Der Index drehte infolge dessen wieder und bleibt seit dem belastet. Zudem könnte das aktuelle Johnson & Johnson Problem auf den Aktienmärkten für schlechte Stimmung sorgen. Dem Unternehmen wird angelastet zu Überdosierungen mit Todesfolge beigetragen zu haben. Der Staat Oklohoma klagt in diesem Fall an, wobei es nur der Start einer gesamten Kampagne gegen Pharma-Unternehmen sein könnte.

Schwächephase dürfte sich auch im DAX fortsetzen

Damit dürfte sich die Schwächephase auch im zunächst DAX fortsetzen. Wichtige Konjunkturdaten stehen heute nicht an, insofern dürften nur wenig Impulse aus dieser Richtung kommen. Rein charttechnisch betrachtet. Im S&P 500 Index ist die Kurszone bei 2.750 Punkten als Ziel nun wahrscheinlicher geworden. Im DAX dürfte die Kurszone bei 11.800 Punkten im Fokus behalten werden. Sofern der Index darüber bleibt, ist noch nicht alles verloren.

Konjunkturdaten heute

NZD RBNZ Orr Rede

NZD ANZ Unternehmensvertrauen Mai

CHF KOF Frühindikator / ZEW Konjunkturerwartungen Mai

DE Veränderung der Arbeitslosigkeit Mai

CAD BoC Zinsentscheid

USA API Rohölbestände

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

