Der DAX notiert aktuell leicht auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Am Dienstag konnte ein Plus von knapp 1 % erzielt werden. Auch an der Wall Street ging es leicht aufwärts. Am Mittwoch schlossen Aktienmärkte in Asien eher schwächer. In China gab es kaum eine Veränderung, Japans Aktienanleger reagierten negativ auf die Handelsbilanzdaten.

Kurzes Aufatmen

Das Huawei-Problem kann für zirka drei Monate verschoben werden, nachdem die USA zunächst Ausnahmen für Zulieferer gewährt haben. Dies führte zu einer leichten Erholung an den Märkten. Chinas Regierung kündigte seinerseits zwar harsche Gegenmaßnahmen an, ist, den jüngsten Berichten nach, jedoch bereit, die Gespräche wieder aufzunehmen.

An der Brexit-Front wurde seitens der Premierministerin May ein zweites Referendum ins Gespräch gebracht, um Wählerstimmen für die im Juni anstehende Abstimmung zu gewinnen. Allerdings hält sich die Begeisterung bei der Opposition wie immer in Grenzen.

Im Fokus wird heute das FOMC-Protokoll stehen. Die Tendenz bei den Erwartungen überwiegt zu weniger dovishen Aussagen, weshalb der US Dollar weiterhin stabil bleibt. Der Ölpreis hat infolge erneut gestiegener Bestände per API Bericht nachgeben müssen.

Konjunkturdaten heute

NZD Einzelhandelsumsätze Q1

JAP Handelsbilanz Apr

AUD RBA Lowe Rede

USA FOMC Bullard Rede

GB VPI Apr

GB EPI Apr

EU EZB Draghi Rede

CAD Einzelhandelsumsätze

EIA Rohöllagerbestände

USA FOMC Protokol l

DAX Chartanalyse

Charttechnisch betrachtet, konnten die Bullen die 12.000 Punkte-Zone gestern vorerst verteidigen. Nun sollte es über die 12.200 gehen, ansonsten besteht das Risiko, dass die Bullen die Kraft verlieren und die Korrektur wieder in ihren

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform, DailyFX

