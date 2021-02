US Dollar: Der nächste Short-Squeeze?

US Dollar: Nach dem GameStop Short Squeeze, verpuffte auch der Silber Short-Squeeze. Dies war zu erwarten gewesen, ist der Markt doch viel liquider. Der Forex-Markt ist dabei sogar noch größer. Der US Dollar wird weiterhin sehr stark geshortet.Ein Short-Squeeze ist noch nicht in Sicht.

Verpuffter Silber Short-Squeeze

Der Silber Short Squeeze hatte nur kurze Beine. Es ist so wie wir vermutet hatten. Die kurzfristige Nachfrage nach physischen Bars und Coins dürfte größtenteils angeschoben haben, sowie die Zuflüsse in den Silber ETF SLV. Und obwohl die Zuflüsse in den ETF Rekordstände verzeichneten, schaffte es der Silberpreis nur kurzfristig um zirka 7 % aufwärts.

Das macht deutlich, wie liquide und groß der Markt ist und kaum zu vergleichen mit einer kleinen Aktie. Einen Short-Squeeze am Futures-Markt zu bewirken, mag hin und wieder funktionieren. Doch auch hier. Wenn es mal passiert, dann sind die Kursbewegungen in solch einem liquiden Markt überschaubar. Auch weil der Futures-Markt eben nicht der einzige Markt ist, der den jeweiligen Marktpreis beeinflusst.

Möglicher Short-Squeeze im US Dollar?

Zu einem Short-Squeeze am Futures- und Optionen Markt kommt es sogar nicht selten. In der Regel dann, wenn Terminmarkt-Investments sehr stark in eine Richtung tendieren und unerwartete Ereignisse dazu führen, dass Marktteilnehmer sich repositionieren müssen. Ein gutes Beispiel für einen sehr hohen Anteil an Short-Positionen ist aktuell in den Futures auf US Dollar lautende Währungen auszumachen.

Wenn sich die aktuelle Erholung im US Dollar weiter fortsetzt, könnte es infolge dessen früher oder später zu einem kurzfristigen Short-Squeeze kommen. Da der US Dollar als Währung gegen andere Währungen gehandelt wird, ist es oft von Vorteil sich anzuschauen, gegen welche Währungen (innerhalb G10) der Greenback derzeit am meisten geshortet wird.

Gegen den Kiwi am meisten geshortet

Laut ING Research sind es aktuell mit 32 % am meisten der neuseeländische Dollar. Der höchste Wert Gefolgt mit 24 % vom Euro, 23 % dem japanischen Yen sowie 21 % vom Schweizer Franken. Für einen guten Short-Squeeze wäre es also von Vorteil, wenn die Long-Positionen sich in den besagten Währungen (Währungspaar-Futures) stark verringern würden.

So oder so, selbst wenn ein Short-Squeeze kommen sollte, er würde nur bei der Erholung die Dynamik verstärken. Der Terminmarkt an sich ist, verglichen mit der Größe des gesamten Forex-Marktes nur ein kleiner Teil. Noch kleiner sogar als im Vergleich zum Rohstoffmarkt. Aktuell erwarten allerdings viele eine Fortsetzung des US Dollar Trends, was einem Short-Squeeze durchaus in die Karten spielen könnte.

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

