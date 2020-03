US Dollar Prognose: Abruptes Reversal und nun?

US Dollar Analyse: Der US Dollar Index erholt sich abrupt wieder. Anpassungen bei den Zinsen anderer Länder stützen. Die Volatilität dürfte steigen.

US Dollar Index erreicht Unterstützung und dreht

Seit der letzten Prognose , „US Dollar Prognosen: Geht es in Kürze weiter runter?“ hat der US Dollar Index sehr schnell eine entscheidende Kurszone erreicht, siehe Chart unten. Der Markt preist nun zwar weiterhin starke Zinssenkungen in diesem Jahr seitens der FED ein, doch andere Notenbanken ziehen nun mit der FED nach, so z.B. die Bank of England, die Bank of Canada sowie die australische RBA und heute eventuell auch die EZB. Es ist also an der Zeit für eine Anpassungen an diese Entwicklungen und die werden gerade vom US Dollar Index vollführt.

Update: Die EZB hat den Zins nicht angepasst, damit ist der US Dollar vorerst wieder eingebrochen.

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Dollar Prognose Leitfaden anfordern

US Dollar Prognose charttechnisch

Schauen wir uns die aktuelle Lage an, dann sollten wir eventuell von nun an auch mit einer erhöhten Volatilität an den Währungsmärkten rechnen. Das bedeutet, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen stärkeren US Dollar wieder zu sehen bekommen. Das jedoch größtenteils auf Basis der Schwäche anderer Währungen. Einen zu starken Kursverfall des US Dollars, wie wir ihn vor kurzem gesehen haben, kann man jedoch ebenfalls nicht unbedingt erwarten, wenn man davon ausgeht, dass die ökonomischen Auswirkungen auf die anderen Länder möglicherweise harscher ausfallen werden. Wir könnten sogar nun einen Anstieg in Richtung 98 Punkte zu sehen bekommen, ehe es zu einer erneuten Korrektur kommt.

Empfohlen von David Iusow Verbessern Sie ihr Trading mit unserem IG Kundensentiment Leitfaden anfordern

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

Weitere Analysen zum US Dollar, die Sie interessieren könnten

US Dollar Prognose: King Dollar bald bei 100 Punkten?

US Dollar Prognose: Die Karten wurden neu gemischtUS Dollar Analyse: Non Farm Payrolls Ausblick

US-Dollar – DXY: Q1 Prognose 2020