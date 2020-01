US Dollar Prognose: Die Karten wurden neu gemischt

US Dollar Prognose: Das von uns erwartete US Dollar Rerversal ist bisher in diesem Jahr ausgeblieben, da einige unerwartete Faktoren die übrigen Gegenwährungen belasten. Die relativ stabilere Konjunktur in den USA tut dabei ihr übriges.

US Dollar Index nimmt Fahrt auf

Der US Dollar Index testet aktuell die runde Marke von 98 Punkten an und signalisiert damit, dass es wenig Gründe gibt, warum er aktuell an Stabilität verlieren sollte. Die FED hat gestern kaum dovishe Töne angestossen, die übrigen Währungen korrigieren ihre zum Ende des vergangenen Jahres verzeichneten Erholungen deutlich.

Die aufgekommenen Risiko-Faktoren, wie zunächst der geopolitische Konflikt sowie nun das Coronavirus, sind die eigentlichen Treiber der Korrekturen in den Gegenwährungen und der Stabilität im US Dollar. Zwar ist zu erwarten, dass auch die US Konjunktur in Mitleidenschaft gezogen wird, doch relativ betrachtet, bleibt sie zunächst besser gestellt.

Und solange die FED den Markt von weiteren kommenden Zinssenkungen nicht überzeugt, dürfte die Situation bestand behalten. Dies hat z.B. Implikationen für den EUR/USD Kurs. Wir behalten unsere bärische Haltung aus den letzten beiden Wochen, insbesondere in Anbetracht der aktuellen Umstände, bei.

US Dollar Index Prognose auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

Es könnte allerdings auch für den US Dollar ungemütlich werden

Die Aufwertung des US Dollars dürfte sich jedoch insbesondere dann weniger dynamisch gestalten, wenn die konjunkturelle Divergenz zu den anderen Ländern sich verengt, also auch Daten aus den USA negative Entwicklungen anzeigen. Und dass dies in diesem Jahr nun wahrscheinlicher geworden ist, sollte berücksichtigt werden. Alleine schon deshalb, weil ein Expansionszyklus nicht ewig fortgesetzt werden kann, Zinssenkungen hin oder her.

Die Auswirkungen des Handelsstreits dürften sich, auch wenn ein Deal gefunden wurde, zudem ebenso ins Jahr 2020 fortsetzen und zumindest vor den ökonomischen Risiken des Coronavirus wird auch die USA nicht verschont bleiben. Ob es zu einer ausgewachsenen Rezession kommt ist noch nicht klar und eventuell wird die FED diese noch etwas aufschieben können. Doch die Zinskurve, die im letzten Jahr invertierte, nimmt aktuell erneut die Richtung Inversion auf. Zudem hat das Signal einen Vorlauf von zirka 12 Monaten. Sechs sind seitdem vergangen.

US Zinskurve (10Y vs. 2Y)

Quelle: TradingView

Fazit US Dollar Prognose

Beachten wir die Tatsache, dass Märkte noch vor Beginn einer Rezession reagieren, dann scheint der aktuelle Zeitpunkt einer zu sein, in dem man Obacht haben sollte. Erste wichtige Daten aus den USA, die negativ ausfallen, dürften starke Impulse sowohl für den US Dollar als auch den US Aktienmarkt mit sich bringen. Solange dies jedoch nicht der Fall ist, dürfte der US Dollar der favorisierte der Währungen unter den gegeben Umständen bleiben und seine Stabilität solange beibehalten, bis die anderen Währungen sich von sich aus erholen.

