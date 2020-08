NZD/USD Prognose: Vor RBNZ Meeting mit Top?

NZD/USD Prognose: Der Kiwi behielt seine Stabilität zuletzt bei, was eventuell auch einem geringen Zinsvorteil und der Eindämmung der COVID-Fälle geschuldet ist. Auch die globale, konjunkturelle Erholung trug ihren Teil bei. Alles Gründe für die RBNZ still zu halten?

NZD/USD MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 5% -3% Wöchentlich 18% -4% 4%

NZD/USD Prognose fundamental

Die RBNZ wird in der Nacht zu Mittwoch über die Zinsen und die fortlaufende Geldpolitik entscheiden. Alle Analysten sind sich einig darüber, dass die OCR (Official Cash Rate) bei 0,25 % beibehalten wird. Dennoch, eine negative Rate wird auch für die RBNZ immer mehr zum Thema und auf Aussagen diesbezüglich werden Marktteilnehmer wahrscheinlich achten. Ebenso wichtig ist das Volumen der Anleihekäufe des aktuell laufenden Programms. Derzeit ist es auf 60 Mrd. NZD limitiert. Das Programm-Ende ist auf Mai 2021 begrenzt.

Einigermaßen „Dovish“ für den neuseeländischen Dollar wäre eine Ausweitung des Quantitative Easing Programms im Rahmen des anstehenden Meetings. Es herrschen zwar seitens der Banken bereits Erwartungen daran, doch es gibt auch Banken, die diesen Schritt eher später vermuten. Die RBNZ könnte demnach erwägen, nur den Zeitraum des Programms zu verlängern und das Volumen erst später in Angriff zu nehmen. Dieses Szenario würde womöglich am wenigsten Impulse für den NZD/USD Kurs bringen.

Dem entgegen spricht der aktuell feste neuseeländische Dollar, der der RBNZ in der jüngsten Vergangenheit, in der Regel, ein Dorn im Auge war. In Anbetracht der aktuellen Krise signalisiert er aber auch eine gewisse konjunkturelle Erholung und Stabilität. Insofern erleben wir derzeit auch eine etwas zurückhaltende RBNZ hinsichtlich der stabilen Währung. Neben der Geldpolitik dürfte die RBNZ auch die Konjunkturprognosen anpassen. An der COVID-Front gilt Neuseeland als das Vorzeigeland. Bis vor Kurzem gab es Null neue Infektionen. Heute ist eine infizierte Person dazu gekommen. Die Regierung hat für drei Tage sofort Restriktionen angeordnet.

NZD/USD Prognose charttechnisch

Schauen wir auf den Chart, dann scheint das Währungspaar NZD/USD einen wichtigen Kursbereich erreicht zu haben und die Ausbildung eines Hochs mit einer anschließenden Korrektur wird wahrscheinlicher. Nach unten hin wird der Kurs allerdings sehr gut unterstützt. Der Trend ist also noch intakt und ob er es vorerst bleibt, könnte eventuell vom morgigen Meeting abhängen. Es gibt kurzfristiges Downside-Potential in Richtung der unteren Flaggenbegrenzung, bei zirka 0,65 USD je NZD.

Darunter kommt die starke horizontale Unterstützungszone auf die Agenda, die bei 0,64 USD enden würde. Kurse darunter würden eine stärkere Korrektur bestätigen und das Ziel nach unten hin könnte sodann in etwa im Bereich des 38,2 Fibonacci-Levels liegen, was sich bei zirka 0,6240 USD befindet. Es wird also nun spannend für den Kiwi. Nach oben hin sollte die langfristige Trendlinie im Auge behalten werden. Ein Ausbruch könnte möglicherweise weiteres Upside-Potential bedeuten.

