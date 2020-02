NZD/USD Prognose: S-K-S-Formation könnte den Kiwi weiter belasten

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den NZD/USD auf 0,6472 US-Dollar. Damit liegt der Kiwi heute rund 0,22 Prozent höher und konnte sich zu Beginn der Woche leicht erholen. Charttechnisch bleibt der Kiwi dennoch unter Druck, nachdem die Nackenlinie bei 0,6525 USD preisgegeben wurde.

Wichtige Gesprächspunkte:

S-K-S-Formation senkt Kursziel auf 0,6324 USD

Kursverlauf ähnelt dem AUD/USD

0,6432 USD dürfte als nächste wichtige Unterstützung gesehen werden

S-K-S-Formation und RSI sorgen für Abwärtsdruck

In der vergangenen Handelswoche konnte die Nackenlinie bei 0,6525 USD nicht verteidigt werden und sorgte für weiteres bärisches Momentum. In unmittelbarer Nähe zur Nackenlinie befindet sich die bedeutende 200-Tage-Linie bei 0,6494 USD, die in der Vorwoche auch auf Schlusskursbasis abgegeben worden ist.

Die Abwärtstendenz wird durch den Verlust der RSI-Grenzschwelle bei 48,5 verstärkt und dürfte gepaart mit der aktiven S-K-S-Formation den Kiwi weiter nach unten drücken.

Auf Basis der S-K-S-Formation kann ein Kursziel ermittelt werden. Das Mindestkursziel ist dervertikale Abstand vom Kopf zur Nackenlinie, vom Durchbruchspunktnach unten projiziert. Hieraus ergibt sich aktuell ein Mindestkursziel bei 0,6324 USD.

Bei einem Vergleich mit dem AUD/USD ist zu beobachten, das wir hier einen ähnlichen Kursverlauf beobachten können. Allerdings wurde im AUD/USD das Kursziel auf Basis der S-K-S-Formation bereits erreicht.

Eine Rückkehrbewegung führt die Kurse oft zurNackenlinie zurück; sie sollten die Nackenlinie aber nicht wiederüberschreiten, nachdem sie einmal gebrochen wurde.

NZD/USD BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 18% 8% 14% Wöchentlich 39% -36% -4%

NZD/USD Chart (Täglich)

Quelle: IG