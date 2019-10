Japanischer Yen (JPY) – Prognose: USDJPY könnte am Widerstandsbereich scheitern

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert am Mittag den USD/JPY auf 108,657 Yen. Damit liegt im europäischen Handel der USD/JPY rund 0,20 Prozent tiefer. Die Luft wird dünner im gegenwärtigen Bereich. Die Chart- und Volatilitätsanalyse deuten auf eine kurzfristige Abkühlung im USDJPY, wenn der Widerstandsbereich nicht erklommen werden kann.

Zusammenfassung:

Der Yen erweist sich dieses Jahr im FX-Markt als sicherer Hafen

Bullische Flagge im JYVIX könnte den Dollar belasten

Charttechnisches Bollwerk muss überwunden werden

Der sichere Hafen bleibt dieses Jahr beliebt

Der japanische Yen konnte seit Beginn des Jahres gegenüber den drei wichtigsten Währungspaaren aufwerten. Die durch den Handelskonflikt erhöhten Marktrisiken finden sich in den Devisenkursen wieder. Insbesondere der als sichere Hafen bekannte Yen konnte hier von profitieren.

Interessanterweise ist unter den drei Währungspaaren der Euro, die Währung gewesen, die den größten Abwertungsdruck aufweist. Der US-Dollar konnte seine Verluste eindämmen, weil auch der Dollar in jüngste Zeit oft eine Art sicherer Hafen darstellte. Trotz des Brexit und den damit einhergehenden erhöhten Risiken im britischen Pfund, bleibt das Pfund verhältnismäßig stabil.

Für den Euro wird sich nun zeigen, ob nun eine Trendwende eingeleitet werden kann, um die große Abwertungslücke zu kompensieren.

Quelle: DailyFX Research,

USD/JPY Volatilität – Bullische Flagge im Spiel

Die erwartete Volatilität für den USDJPY im Optionsmarkt ist in den vergangenen Wochen gefallen und schob damit auch den US-Dollar an. Charttechnisch befindet sich der Volatilitätsindex in einer bullischen Flagge und könnte kurzfristig den Dollar belasten.

Die bullische Flagge gehört zu den Fortsetzungsmustern. Bricht der Kurs aus der Flagge an der Oberseite bei 8 Prozentpunkten aus, könnte im weiteren Verlauf auf Basis der Flagge das Kursziel im Bereich der 9,5% liegen. In unmittelbarerer Nähe befindet sich auch das Hoch vom August.

Für einen Ausbruch muss allerdings zunächst der RSI die Grenzschwelle bei 48,5 überwinden. Gelingt dies, könnten rasch weitere bullische Impulse folgen und den Ausbruch favorisieren.

Eine weitere Anstieg würde den USD/JPY belasten und den charttechnischen Widerstandsbereich bestätigen.

JYVIX Chart (Täglich)

Quelle: Tradingview

Erwartete Volatilität des USD/JPY auf Basis des JYVIX

Für meinen volatilitätsbasierenden Trading-Ansatz habe ich ein eigenes Modell entwickelt – die Bouhmidi-Bänder. Auf Basis des Volatilitätsindex JYVIX für den USD/JPY ermittelte ich unter der Annahme normalverteilter Renditen eine erwartete Schwankungsbreite für bestimmte Zeiträume in der Zukunft.

Unter der getroffenen Normalverteilungsannahme, schwankt der USD/JPY mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% (1 Standardabweichung) im ermittelten Kurskorridor. Die Bouhmidi-Bänder agieren als ein Volatilitätsfilter. Mit den Ober-bzw. Untergrenzen können sich zusätzliche Widerstände und Unterstützungen ausfindig machen. Gerade für Knock-Out-Produkte wie Turbo Zertifikate, können die Bouhmidi-Bänder hilfreich sein. Die folgende Darstellung zeigt die ermittelten Werte für die nächsten 1, 7, 15 und 30 Tage.

USD/JPY – Chartanalyse

Charttechnisch erreicht der US-Dollar aktuell ein Bollwerk bei 109 Yen. Mehrere charttechnische Indizien unterstützen die Erkenntnisse aus der Volatilitätsanalyse. Im Bereich der 109 Yen fallen die 200-Tage-Linie, das obere Keltner-Band und das ermittelte obere Bouhmidi-Band (JYVIX Obergrenze) zusammen und verdeutlichen die Stärke des Widerstandsbereichs.

Bereits zu Beginn des europäischen Handels scheinen die Bullen von dem Bereich abzukehren. Gelingt kein nachhaltiger Vorstoß oberhalb der 109,00 Yen, dürfte der US-Dollar kurzfristig erstmal ein Teil seiner jüngsten Gewinne abgeben. Kurzfristig stützt an der Unterseite der Tagespivotpunkt bei 107,860 Yen den Dollar.

USD/JPY Chart (Täglich)

Quelle: IG

TRADING-STRATEGIE MIT TURBOZERTIFIKATEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der USD/JPY in Zukunft weiter steigt, könnten Turbozertifikate von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb des Tagespivotpunkt bei 107,860 Yen interessant sein. Für bärisch eingestellte Trader hingegen, könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb desermittelten Widerstandsbereichs bei 109,23 Yen ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

