Goldpreis Prognose: Fokus auf den US Dollar

Goldpreis Prognose: Der zweite Rebound im Goldpreis hat auch den US Dollar auf seiner Seite. Neue Allzeithochs wird es wahrscheinlich nicht geben, doch den Korrekturtrend könnte der Kurs eventuell in den kommenden Wochen testen.

Von der Schippe gesprungen

Wir haben in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass ein Rücksetzer im US Dollar immer wahrscheinlicher wird. Sollte dieser tatsächlich kommen, wäre es eine gute Möglichkeit für den Goldpreis noch mal von der Schippe zu springen, da er gerade dabei war, ein zweites Mal den wichtigen Support um 1.650 USD je Feinunze zu testen (Goldpreis: Zeiten der Entscheidung rücken näher).

Der US Dollar Index ist seitdem tatsächlich gefallen und das trotz der Tatsache, dass die US Anleiherenditen stabil geblieben sind. Doch die Geschwindigkeit des Anstiegs bei den Renditen hat sichtlich nachgelassen, was wichtig ist. Der Markt scheint sich mit dem aktuellen Stand vorerst zu arrangieren. Der US Dollar Index erreicht aktuell einen Support. Der Kursverfall könnte daher in den nächsten Tagen abgebremst werden.

US Dollar Index auf Tagesbasis

Der zweite Rebound hat den US Dollar auf seiner Seite

Während der erste Rebound aus unserer Sicht eher technischer Natur war, hat der aktuelle einige fundamentale Vorteile auf seiner Seite und ein hauptsächlicher davon ist der fallende US Dollar. Sofern dieser weiter nachgeben kann, und wir vermuten das könnte er noch in den kommenden Wochen, wäre auch für den Goldpreis Luft nach oben vorhanden.

Aktuell trifft der Goldpreis allerdings erneut auf seinen starken Widerstand bei 1.750 USD je Feinunze. Da sollte er nun mindestens rüber, um den Doppelboden zu bestätigen. Kann das gelingen, wäre der Weg in Richtung 1.780-85 USD vorerst eventuell frei. Darüber allerdings wäre sogar der seit August letzten Jahres bestehende Korrekturtrend beendet.

