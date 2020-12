Weekly Goldpreis Prognose: FED könnte Erholung anheizen

Weekly Goldpreis Prognose: Der Goldpreis hätte in dieser Woche eventuell Chancen sich weiter zu erholen und die FED könnte dabei helfen.

Eine positive Ausgangslage für Gold

Wie wir in unserer Goldpreis Prognose in der vergangenen Woche angedeutet haben. Wir halten es nicht für unwahrscheinlich, dass der Kurs für das gelbe Edelmetall in der nahen Zukunft stabil bleiben könnte. Hauptsächlicher Grund dafür ist der Fakt, dass die Realrenditen über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich notieren und das dürfte sich eventuell nicht so schnell ändern.

Insbesondere, wenn die Inflationserwartungen wieder anziehen. Morgen steht die FED Sitzung an sowie der Zinsentscheid und die Pressekonferenz. Viel wird von der FED nicht erwartet, doch eine mögliche Maßnahme dürfte sich bestätigend für unsere Annahme zeigen (EUR/USD: FED Sitzung Ausblick).

Und zwar könnte die FED bei den Käufen von Anleihen das Volumen mehr zu den langfristigen Laufzeiten verlagern. Da die kurzfristigen Renditen aufgrund der niedrigen Leitzinsen ohnehin weiter auf niedrigem Level verbleiben dürften, wäre die Verlagerung eine Bestätigung dessen, dass es auch die langfristigen tun werden. Das ist generell gut für den Goldpreis.

Goldpreis Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet könnte also, wie wir bereits vor zwei Wochen signalisierten, das Korrektur-Tief vorerst drin sein (Goldpreis: Tiefpunkt erreicht?). Doch der Preis bewegt sich noch innerhalb des Korrektur-Kanals. Damit ist die Korrektur ebenfalls noch nicht ganz beendet, doch es spricht einiges dafür, dass wir zumindest die Obergrenze in Kürze testen könnten. Der Ausbruch, dürfte den intakten Trend bestätigen.

Quelle: IG, DailyFX

