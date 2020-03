Goldpreis Prognose: Wie tief kann er fallen?

Goldpreis Prognose: Der Goldpreis verzeichnete in dieser Woche den weiteren Einbruch unter ein wichtiges, charttechnisches Level. Es gibt allerdings noch Raum nach unten.

Gold Investitionen überkauft

Gold war überkauft. Zu dem aktuellen Risk-Off Szenario tragen neben den steigenden ökonomischen Risiken auch die in den letzten Jahren starken Zuflüsse in ETFs bei. Darunter auch in Gold ETFs. Das bedeutet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur der Aktienkursverfall durch diesen Faktor beschleunigt wird, sondern auch der Goldpreisverfall sofern diese Investments wieder aufgelöst werden. Wir haben in unseren regelmäßigen Analysen die Gold ETF Flows beleuchtet sowie ebenso auf die aktuellen COT-Positionierungen geschaut.

ETF Zuflüsse scheinen bereits seit einem halben Jahr die hauptsächlichen Treiber in der fundamentalen Nachfrage zu sein. Gleichzeitig sind die spekulativen Nettolong-Positionierungen an den Terminmärkten (COT-Daten) auf ein All-Time-High-Level gestiegen, siehe Goldpreis Chart unten. Wir haben demzufolge gemeint, dass ein Abverkauf sehr dynamisch ablaufen könnte, sofern eine der wichtigen Unterstützungen bricht.

Diese ist in dieser Woche unterschritten worden und der Goldpreis fiel sehr schnell in Richtung der Unterstützungszone bei 1.450 USD je Feinunze. Doch womöglich ist noch Luft nach unten vorhanden. Der Goldpreis hat sich kurzfristig über 1.450 USD stabilisieren können. Fällt er auch da drunter wäre die 1.400 USD Kurszone die nächste wichtige. Hier liegt nicht nur ein horizontaler Unterstützungsbereich, sondern auch eine Trendlinie verläuft in dieser Zone. In Anbetracht der hohen Level bei den Long-Positionierungen halten wir es für durchaus möglich, dass der aktuelle Abverkauf noch nicht beendet ist und der Goldpreis mehr Unterstützung erst im Bereich bei 1.400 USD erhalten

könnte.

Goldpreis Prognose im Chart auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

Gold BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 7% 2% 6% Wöchentlich -13% -25% -16%

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1650 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1400 USD im Blick behalten.

