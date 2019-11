Weekly Goldpreis Prognose: Korrektur bleibt intakt

Goldpreis: Der Goldpreis hat an einer entscheidenden Kurszone vorerst gedreht und hätte eine gute Chance den Korrekturtrend zu beenden. Allerdings sollte er es auch ab hier, denn unterhalb von 1,450 USD wird es kritisch, wie die Cahrtanalyse unten deutlich macht.

US Dollar und Handelsstreit stützen leicht

Wir haben in unserer Goldpreis Prognose aus der vergangenen Woche auf die fundamentalen Faktoren geschaut und festgestellt, dass eventuell der US Dollar sowie der Handelsstreit die hauptsächlichen Einflussfaktoren für den Goldpreis sein dürften. Und diese sprachen zumindest in der vergangenen Woche kaum für eine nachhaltige Stabilität. In dieser Woche gab es vereinzelt erhöhtes Headline-Risiko, was den Handelsstreit anbetrifft sowie korrigiert der US Dollar. Der Goldpreis konnte sich kurzfristig erholen.

Charttechnische Goldpreis Prognose

Schauen wir allerdings auf den Goldpreis Chart so ist die längerfristige Korrektur weiterhin intakt, gleichzeitig aber auch an einer wichtigen Support-Zone angekommen. Die Bullen sollten also hier nun mit Nachdruck ihr Glück versuchen, sonst wird es unter 1.450 kritisch. Wird diese Kurszone unterschritten, könnte es sehr rasch in Richtung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts gehen. Dieser verläuft derzeit bei zirka 1.415 USD je Feinunze. Nach oben hin könnte ein ersten Korrekturende beim Ausbruch über 1.500 signalisiert werden. In diesem Fall wären die kurzfristigen, gleitenden Durchschnitte wieder überwunden.

Goldpreis Chartanalyse auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

