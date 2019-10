Goldpreis Prognose: Bullische Flagge könnte den Trend beschleunigen

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde das gelbe Edelmetall auf 1494 US-Dollar. Damit liegt der sichere Hafen zu Wochenbeginn rund 0,70 Prozent höher als am Vortag. Die psychologische Marke von 1500 USD bleibt damit im Visier der Bullen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch aus der bullischen Flagge auf Wochenbasis könnte für weiteres Momentum sorgen.

Goldpreis Volatilität

Auch bei Gold kann die Untersuchung der Volatilität wichtige Hinweise fürs Trading geben. Auf Tagesbasis ist zu erkennen das der Volatilitätsindex für Gold der CBOE (GVZ) seit August sich in einem bärischen Dreieck befindet. Zwar konnten kurzfristige Ausschläge aufgrund einer rasanten Veränderung der Volatilität in diesem Zeitraum beobachtet werden, dennoch konnte das Dreieck nicht nachhaltig überwunden werden.

Zurzeit tendiert der Volatilitätsindex für Gold an der Unterseite des fallenden Dreiecks und nähert sich der Spitze des Dreiecks an. Kommt es zu einem klaren Ausbruch aus der Formation, dürfte die Volatilität in den kommenden Tagen absinken und den Goldpreis in seinem Aufwärtstrend unterstützen.

Volatilitätsindex für Gold - GVZ (Täglich)

Quelle: Tradingview

Erwartete Schwankungsbreite für Gold

Auf Basis des Volatilitätsindex für den Goldpreis ermittelte ich unter der Annahme eines normalverteilten Goldpreises eine erwartete Schwankungsbreite des Goldpreises für bestimmte Zeiträume. Folgende Tabelle stellt die erwartete Schwankungsbreite für 1, 7, 15 und 30 Tagen dar.

Quelle: DailyFX

Bullische Flagge bestätigt mittelfristigen Trend – Kurzfristig könnte Gold aber belastet werden

Die bullische Flaggenformation bestätigt zunächst übergeordnet auf Wochenbasis den Willen der Bullen, nämlich weiteres Momentum an der Oberseite zu generieren. Dafür muss allerdings die Flagge an der Oberseite bei 1511 USD bezwungen werden.

Gelingt dies könnte unser Kursziel, welches auf Basis der Flaggenformation ermittelt wurde bei 1618 USD aktiviert werden. Hierfür muss aber zusätzlich zum Ausbruch aus der Flagge, anschließend die ermittelte Goldpreis-Obergrenze bei 1554 USD überwunden werden. Eine Überwindung der 1550 USD dürfte zu starken Kaufsignale und damit zum Erreichen des Kursziels führen.

Kurzfristig befindet sich der Goldpreis noch in der Flaggenformation und könnte diese bei Verlust des Wochenpivotpunkt bei 1488 USD auch erstmal weiter fortsetzen. An der Unterseite stützen allerdings das 38,20-%-Retracement bei 1444 USD und die ermittelte Volatilitäts-Untergrenze für die nächsten 30 Tage bei 1419 USD den Goldpreis.

Goldpreis (Wöchentlich)

Quelle: IG

Trading-Strategie mit Turbozertifikaten

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Goldpreis in Zukunft weiter steigt, könnten Turbozertifikate von IG mit einer Knock-Out-Schwellen, unterhalb der ermittelten Volatilitätsuntergrenze bei 1419 USD interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb der Flaggenbegrenzung bei 1518 USD ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

