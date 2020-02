GBP/USD Prognose: Doch keine Zinssenkung mehr?

GBP/USD Prognose: Die zu Beginn des Jahres steigende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen ist wieder deutlich gefallen, nachdem Konjunkturdaten und Brexit für zumindest kurzfristigen Optimismus sorgen.

Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wieder gefallen

Kurz nach Beginn des Jahres stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung seitens der Bank of England auf 70 %. Grund dafür waren Aussagen des BOE Governeurs Carney. Doch der in den Hintergrund rückende Brexit lässt Marktteilnehmer optimistisch in das Jahr schauen und Konjunkturdaten scheinen dies teilweise zu bestätigen. Die Wahrscheinlichkeiten einer Zinssenkung ist, gemäß der CME, damit innerhalb einiger Wochen wieder deutlich gefallen. Auch Analysten rechnen kaum mehr mit einem Zinsschritt in diesem Jahr.

Quelle: CME

BIP Wachstum dürfte schwach bleiben

Hauptsächlicher Grund für die positive Stimmung hinsichtlich der britischen Wirtschaft, dürfte die Erwartung an steigende Kapitalinvestitionen sein. Diese haben seit dem Brexit-Referendum deutliche Rückgänge erlitten. Auch der Konsum könnte aufgrund des nun in den Hintergrund gerückten Brexits und stabiler Entwicklung bei den Löhnen, vorerst robust bleiben und das BIP Wachstum mit anschieben. Dennoch, viel erwarten, tut die Notenbank vom Wirtschaftswachstum nicht. Sie geht für das erste Quartal von einem Wachstum von 0,2 % und im dritten von 0,3 % aus. Dies impliziert, dass sie auch bei einem schwächeren Wachstum wohl kaum gewillt sein dürfte, die Zinsen schnell zu senken.

Großbritannien BIP Wachstum

Quelle: DailyFX Research, UK Statistics

Fazit GBPUSD Prognose

In Anbetracht der oben genannten Erwartungen, keine Zinssenkungen und freundliches Sentiment, dürfte das britische Pfund eventuell weniger Downside-Potential besitzen. Da der US Dollar aktuell sehr stark ist, kann sich das Pfund jedoch auch nicht wirklich durchsetzen. Das Währungspaar konsolidiert zwischen 1,28-1,32 USD je GBP. Solange der Kurs über der 1,27 Kurszone bleibt, sollten GBP-Bullen weiterhin die dominantere Kraft bleiben. Ein Ausbruch über 1,32 könnte weiteres Aufwärtspotential bergen.

GBP/USD Charttechnische Analyse

Quelle: IG

