Britisches Pfund: Q1 Prognose 2020

RT @CHenke_IG: Evotec: Aufsteigendes Dreieck kündigt höhere Kurse an https://t.co/gizVgp2XMd #Evotec #Aktien #tradingsignals @SalahBouh…

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 97,62 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 84,01 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/CDrvpsYkoL

Rohstoffe Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Silber: 0,40 % Gold: 0,28 % WTI Öl: -0,42 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/4UemMy3MwT

Forex Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇯🇵JPY: -0,04 % 🇨🇦CAD: -0,08 % 🇪🇺EUR: -0,12 % 🇳🇿NZD: -0,30 % 🇦🇺AUD: -0,34 % 🇬🇧GBP: -0,37 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/jd4CCrldcb

Indizes Update: Gemäß 11:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 1,48 % CAC 40: 0,92 % Dow Jones: 0,46 % S&P 500: 0,44 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/PXz7Wkeqpe

For the last 30 yr - In the 1st quarter of a year #GBP seems to be #bearish from a seasonal perspective. #gbpaud & #GBPUSD are the biggest loser in this period. Get more insights in my Q1 Outlook: https://t.co/QUwxhIMjSO @DavidIusow @CHenke_IG @IGcom https://t.co/mpTGdbOyol

RT @CHenke_IG: Bayer: Widerstandsbarriere muss aus dem Weg geräumt werden https://t.co/qfxeYLSQqY #DAX30 #Aktien #trading @SalahBouhmidi…

💲US Dollar Prognose: Wie tief kann er noch fallen? https://t.co/ag3chzJowJ #DXY $DXY #USD #Dollar #forextrading @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/CePg7KOa3z

I will never ever understand those ppl. Thats not cute, that`s dumb, especially when children are involved. 😡 https://t.co/fDZ8EGRhW0