GBP/USD Prognose: Umfragen stützen das Pfund

GBP/USD Prognose: Umfragen sehen die Tories mit Premier Boris Johnson bei den kommenden Neuwahlen vorne. Dies stützt das britische Pfund in dieser Woche. Doch vieles scheint bereits eingepreist, insofern dürfte die Konsolidierung bestand behalten.

GBP/USD Prognose fundamental

Erstmals seit Langem reagierte das britische Pfund zuletzt auf Konjunkturdaten aus GB. Das macht Sinn, denn diese dürften nun immer mehr und mehr in den Fokus der Trader und Marktteilnehmer geraten. Die Bank of England hat die Zinsen in den vergangenen Monaten nicht gesenkt und könnte dies in Erwägung ziehen, wenn sich Daten deutlich verschlechtern.

In dieser Woche kamen positive News auf Basis von Umfragen zu den anstehenden Neuwahlen in den Fokus. Insbesondere die Umfrage des Instituts YouGov hat gestern einige Erwartungen wecken können, gehörte die Umfrage im Rahmen des Brexit-Referendums doch zu den treffendsten. Gegenüber der letzten Umfrage am Wochenende konnten die Tories ihren Vorsprung mit 46 % sogar weiter ausbauen. Die Labour-Partei kam nur auf 24 %.

Doch Umfragen hin oder her, Fakt ist, dass der GBP/USD Kurs in den vergangenen Monaten bereits von der geringeren Wahrscheinlichkeit eines No-Deal Brexits profitieren durfte und vieles könnte eingepreist sein. Die aktuelle Konsolidierung nachhaltig zu beenden, dürfte unter den gegebenen Umständen eher schwierig werden, weil Konjunkturdaten nun immer mehr und mehr Auswirkungen zeigen sollten.

GBP/USD Prognose charttechnisch

Damit ergibt sich fundamental nicht viel Potential für das Währungspaar, charttechnisch ebenfalls, sofern die Konsolidierung nicht nach oben verlassen wird. Hier ist insbesondere die runde Marke von 1,30 im Auge zu behalten. Positive Konjunkturdaten könnten einen Ausbruch anschieben. Fident der Ausbruch auf Basis von Brexit-News statt, sollte aus unserer Sicht eventuell keine langfristige Nachhaltigkeit erwartet werden.

GBP/USD Kurs auf Tagesbasis

