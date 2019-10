Britisches Pfund: Wie geht es jetzt weiter?

Britisches Pfund / US Dollar: Nachdem PM Johnson zunächst eine Mehrheit für seinen Deal bekommen konnte, stimmten die Parlamentarier am Ende allerdings gegen seinen Zeitplan, um diesen Deal umzusetzen. Dies lässt etwas gemischte Erwartungen an den weiteren Verlauf entstehen.

Brexit-Verlängerung und Neuwahlen im Fokus?

Es ist zunächst einmal positiv, dass die Mehrheit der Parlamentarier für den in der vergangenen Woche ausgehandelten Deal gestimmt haben. In der zweiten Abstimmung zum Zeitplan erlitt Johnson mit seinem Vorschlag allerdings eine Schlappe. Dies impliziert einen Aufschub des Brexits. Allerdings ist unklar, wie lange dieser ausfallen wird. Johnson wird auf eine Verlängerung von nur einigen Wochen pochen, um weiteren Druck auf das Parlament auszuüben.

Die EU Kommission wird sich jedoch aller Ansicht nach für eine Verlängerung von drei Monaten entscheiden. In diesem Fall würden Neuwahlen in den Fokus rücken. Auch hier dürfte Johnson versuchen, diese so schnell wie möglich durchzusetzen, würde aber auf Widerstand stoßen. Wie es auch ausgeht, das Tief im britischen Pfund gegen den US Dollar dürfte vorerst drin sein und die aktuellen Umstände verleiten zu der Annahme, dass das Währungspaar GBP/USD nun zwischen 1,28-1,29 eine Handelsspanne ausbilden könnte.

Nur noch ein bestätigter Deal dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit neue Hochs für das Währungspaar, kurz- bis mittelfristig, oberhalb von 1,32 USD je GBP bedeuten. Charttechnisch betrachtet liegt bei 1,28 USD je GBP gleichzeitig das Ausbruchsniveau, also die obere Trendlinie des aufwärts gerichteten Trendkanals, über den der Kurs zuletzt ausgebrochen ist. Bleibt das Währungspaar über diesem Support, sind leichte Zugewinne in Kürze nicht auszuschließen. Auch der gleitende 12-Tage-Durchschnitt verläuft in diesem Bereich.

GBP/USD Kurs auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

